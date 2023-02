Tutto pronto per una nuova puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco ospiti e anticipazioni di stasera, sabato 18 febbraio 2023.

C’è posta per te, ospiti di stasera: sabato 18 febbraio 2023

Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 21.28 torna in prima serata “C’è posta per te“, il people-show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo l’ultima puntata che ha visto il popolare programma televisivo scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo 2023 registrando una clamorosa sconfitta con 2.652.000 spettatori (share 12.34%), questa settimana il people-show torna con la settima puntata che si preannuncia ricca di emozionanti sorprese. Come sempre il cuore del programma sono le storie di persone comuni chiamate a scoprire chi si nasconde dietro la famigerata busta.

Durante la settima puntata non mancheranno alcuni ospiti pronti a regalare una sorpresa ad uno dei destinatari della busta. Dopo le sorprese di Renato Zero, Charlize Theron e Luca Argentero, solo per citarne alcuni, questa settimana in studio ci sarà il ritorno di Luciana Littizzetto. La comica torinese, spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stando alle anticipazioni dovrebbe inviare una lettera a Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Possibile anche la presenza di altri ospiti e ulteriori sorprese.

C’è posta per te 2023, diretta e streaming

Durante la settima puntata di C’è posta per te di sabato 18 febbraio, Maria De Filippi è pronta a raccontare nuove storie di gente comune. I protagonisti si succederanno dinanzi alla busta chiamati a scegliere se aprirla o meno. Il programma, tra i più longevi del piccolo schermo, si conferma tra i più amati dai telespettatori che ogni settimana si appassionano alle storie dei protagonisti che raccontano sentimenti e conflitti familiari.

La trasmissione sarà trasmessa, come sempre, in prima serata su Canale 5. Per chi si fosse perso una delle precedenti puntate è possibile recuperare il people show condotto da Maria De Filippi in streaming collegandosi al sito Wittytv.it.