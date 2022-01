Tutto pronto per la terza puntata di C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi il sabato sera in prima serata su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, sabato 22 gennaio 2022.

C’è Posta per Te, ospiti di stasera, sabato 22 gennaio 2022

Questa sera, sabato 22 gennaio 2022, torna l’appuntamento con ‘Cè posta per te‘, il programma campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Maria De Filippi è pronta a tenere compagnia al pubblico italiano con storie d’amore, ma anche di vita che sono diventate un’appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Il people show, infatti, si conferma il programma più visto e seguito dal pubblico sia in tv che sui social.

Per il terzo attesissimo appuntamento ospiti due personaggi molto amati dal pubblico. Si tratta di Luca Argentero, l’attore protagonista della fiction cult “Doc 2 – Nelle tue mani” e la leggenda del calcio italiano Roberto Baggio. Due super ospiti, verrebbe da dire, protagonisti della puntata e di un’emozionante sorpresa al destinatario della busta.

Ma non finisce qui, visto che la terza puntata del people show è pronta a regalare tante nuove emozioni, ma anche qualche momento di riflessioni e gioia a milioni di telespettatori.

C’è Posta per Te, il format di successo di Maria De Filippi

Le storie di C’è posta per te continuano ad emozionare il pubblico italiano. La 25esima edizione del programma si conferma un successo vincendo ogni settimana la sfida del sabato sera contro la concorrenza.

Il merito è sicuramente dell’intero gruppo di lavoro, ma in particolare del format di Maria De Filippi che dà voce a storie di persone comuni in cui tutti possono immedesimarsi. Storie di vita reale, di amori, tradimenti, ma anche abbandoni e ricongiungimenti che trovano nella padrona di casa la voce narrante, ma anche un punto importante visto che spetta proprio a lei tentare la riconciliazione.