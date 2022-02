La puntata di C’è Posta per te 2022 di sabato 12 febbraio ci ha regalato emozioni forti e grasse risate. Il quinto appuntamento con Maria De Filippi ha preso il via con Luciana Littizzetto, Alex Belli e Francesca Cipriani per concludersi poi con Raimondo Todaro e Francesca Tocca, due grandi protagonisti di Amici. Ecco cosa è accaduto e tutte le storie che hanno tenuto i telespettatori incollati a Canale 5.

C’è Posta per te 2022: gli ospiti della quinta puntata

Ad aprire la quinta puntata di C’è Posta per te 2022 ci ha pensato Luciana Littizzetto. La nota comica ha fatto morire tutti dalle risate. Entrata in studio ha subito iniziato a prendersi gioco dell’amica Maria De Filippi sottolineando il suo look, nonostante i sessant’anni, e svelando che cambia numero di telefono ogni due per tre. Ciò l’ha pertanto indotta in errore facendole fare una figuraccia mentre era in diretta su Rai 3 con Fabio Fazio e voleva farle gli auguri di buon compleanno.

Con Lucianina il divertimento e le risate sono assicurate! State guardando la quinta puntata di #CePostaPerTe? @lucianinalitti pic.twitter.com/7WBPVHindF — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

La Littizzetto ha inviato la posta a Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro e Alex Belli per capire come tener acceso il fuoco della passione in una coppia. Risultato? Invece di imparare qualcosa lei ha ‘massacrato’ con la sua ironia, i tre malcapitati regalando loro doni molto particolari e divertenti.

Una bella collezione di foglie per Alex Belli da parte di Luciana 😂🌿 #CePostaPerTe @AXBproduction @lucianinalitti pic.twitter.com/FQjpoEp8jR — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

Diversa è stata la presenza in studio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due protagonisti di Amici hanno preso parte ad una romantica proposta di matrimonio tra due giovanissimi ragazzi davvero molto innamorati.

“Siete un grande esempio per tanti ragazzi giovani e innamorati” #CePostaPerTe pic.twitter.com/nJU8yF618I — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

Le storie della quinta puntata di C’è Posta per te: famiglie in lite e tradimenti

Le altre storie della quinta puntata di C’è Posta per te 2022? Maria De Filippi ha cercato di riappacificare Annamaria e Daniela con Maddalena. La conduttrice è riuscita solo per metà nel suo intento facendo abbracciare le due sorelle ovvero Daniela e Maddalena, divise dopo la separazione dei genitori. Maddalena, ancora piena di rabbia, non ha voluto perdonare la madre Annamaria in quanto si è sentita abbandonata in primis e non è riuscita a credere alle parole della donna.

Annamaria prova a spiegare le sue ragioni… Come finirà questa storia? #CePostaPerTe pic.twitter.com/3HchQqSk4P — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

La terza storia della serata è stata incentrata su un matrimonio interrotto a causa di un ennesimo tradimento. Simone ha scritto al programma per poter riavvicinarsi alla donna che ama e che, però, ha tradito solo per il gusto di riuscire nella conquista.

Testa o cuore: cosa deciderà di seguire Chiara? #CePostaPerTe pic.twitter.com/InG5eBPjpM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

Chiara ha scelto di perdonare Simone, seguendo il suo cuore. Maria De Filippi, però, le ha dato alcuni consigli ad hoc per farsi desiderare. La conduttrice ha detto alla sua ospite di lasciare che Simone giochi a conquistare lei e le ha pertanto dato alcune dritte affinché quest’ultimo non scappi nuovamente.

Ultima storia quella di Giuseppe entrato in studio con la sorella Rita per riappacificarsi con il padre dopo una lite a causa di un prestito di 15 mila euro. Rita ha però supportato il fratello fino a poco dopo l’inizio del dialogo con il genitore per fare un appello a quest’ultimo a dare le risposte che Giuseppe cercava. La donna, poco dopo, si è alzata dal divanetto e ha abbandonato lo studio in quanto ha chiuso ogni rapporto con il padre e non ha manifestato alcuna voglia di tornarlo a sentire.