Ha colpito, nella terza puntata di C’è Posta per te 2022, la storia di Carmen e Luigi. In primis per quanto successo tra una giovane figlia e suo padre, poi perché, per convincere l’uomo, che si è comunque dimostrato reticente anche durante l’apertura della busta, Maria De Filippi ha lasciato lo studio e tutti sono rimasti in attesa per alcuni interminabili minuti in completo silenzio. La conduttrice ha voluto parlare con Luigi e la compagna dietro le quinte. Ecco cosa è accaduto sabato 22 gennaio 2022.

C’è Posta per te 2022: la “figlia” Carmen chiama il “padre” Luigi per riappacificarsi

A C’è posta per te, Carmen si è presentata in studio insieme al fidanzato Valentino per riappacificarsi con sui padre Luigi e Nunzia, la nuova compagna dell’uomo. I due si sono allontanati dopo la separazione di Luigi con la madre di Carmen anche a causa del fatto che la donna mandava Carmen dal padre per chiedere gli alimenti per lei e la sorella e l’uomo continuava a dare soldi. La madre di Carmen ha più volte denunciato l’uomo e quest’ultimo ha così tagliato i ponti con la sua ex famiglia lasciando che fosse l’avvocato ad occuparsi di tutto.

Carmen ha esordito, una volta aperta la busta, dicendo: “Ciao papà è da tre anni che non abbiamo un rapporto”. Maria De Filippi ha poi raccontato a Luigi e a Nunzia cosa le avevano raccontato Carmen e Valentino e ha cercato, come sempre, da brava diplomatica quale è, di far riappacificare i due. La battaglia è stata veramente dura. Luigi è sembrato sempre distante. Ferito dalle denunce e dalle azioni della madre di Carmen, ma anche ferito dalla figlia che a suo dire non lo ha appoggiato e non è stata dalla sua parte dimostrandogli presenza e vicinanza oltre all’affetto quando era lui ad averne bisogno.

Il dibattito tra i quattro è durato a lungo. Maria De Filippi ha sempre cercato di stemperare i toni e calmare gli animi. Su richiesta della conduttrice Nunzia e Luigi hanno infine abbandonato lo studio per decidere tra loro. Poco dopo, però, la De Filippi lo ha seguiti.

Maria De Filippi abbandona lo studio per convincere Luigi

Minuti interminabili in attesa di Maria De Filippi. Studio silente. Pubblico in sala in trepidante attesa mentre il pubblico a casa era fermo a guardare Canale 5 mentre non succedeva assolutamente nulla. Succede spesso a C’è Posta per te, soprattutto quando la conduttrice deve convincere qualcuno che continua a tentennare.

Maria De Filippi ha inseguito Luigi e Nunzia dietro le quinte per perpetrare la causa di Carmen e spingere l’uomo a far pace con la figlia. Una volta rientrati in studio Luigi ha aperto la busta, anche se non sembrava ancora troppo convinto.