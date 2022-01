Cosa è accaduto nella terza puntata di C’è posta per te 2022? Ecco tutte le storie di sabato 22 gennaio tra sorprese – quella con Luca Argentero e quella con Roberto Baggio, lacrime e grasse risate. Maria De Filippi non ha solo commosso i suoi telespettatori, ma, grazie a due simpatici ed arzilli “vecchietti” ha anche scatenato grande ilarità nel pubblico di Canale 5 e tra gli utenti social.

C’è Posta per te 2022, le sorprese: da Luca Argentero a Roberto Baggio

Bellissime e commoventi le due nuove sorprese di C’è Posta per te a cui hanno preso parte i due ospiti della puntata del 22 gennaio 2022. In primis Luca Argentero. L’affascinante attore ha aiutato Andrea a dire alla sua amata Stefania quanto fosse grato per essergli stata sempre accanto. L’uomo, dopo un incidente mentre faceva sport, è rimasto paralizzato ed è stato costretto a cambiare completamente la sua vita dovendo rimanere fermo su una sedia a rotelle.

“Ciao amore… Oggi vorrei dirti davvero grazie, un grazie immenso” Ora a #CePostaPerTe la storia di un regalo! 💌 pic.twitter.com/dR6QZapqlT — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

La moglie gli è rimasta vicina anche nei giorni più difficili, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronta ad aiutarlo e a spronarlo nel migliore dei modi per far sì che si sentisse amato e protetto. Argentero ha fatto due splendidi regali alla coppia. Ad Andrea, padre, la sceneggiatura di un episodio della fiction intitolato proprio Padri. A lei un corallo per le sue proprietà intrinseche.

Luca non poteva usare parole più belle per descrivere l’amore tra Andrea e Stefania… 💕#CePostaPerTe @Lucaargentero pic.twitter.com/D9YAZkbnFz — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

Roberto Baggio è stato il regalo che una figlia ha voluto fare al padre per spronarlo a riprendere in mano la sua vita dopo la morte della moglie. In studio erano presenti anche il cognato e il nipote. Entrambi hanno cercato in tutti i modi di spingere l’uomo a voltare pagina e a ritornare a vivere.

“Sono sicuro che ne verrai fuori alla grande perché hai questo… un cuore grande” ❤️ #CePostaPerTe pic.twitter.com/CFgTF3Ajkz — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

Antonio e Pompea: un amore contrastato a C’è Posta per te

Maria De Filippi ha poi raccontato la storia di Antonio e Pompea. Lui, a 84 anni, ha voluto scrivere alla trasmissione per cercare la sua vecchia fiamma dopo che sua madre aveva interrotto il loro rapporto in quanto non riteneva Pompea adatta a lui.

L’uomo, entrato in studio, appena ha visto Maria De Filippi ha iniziato a piangere. Antonio ha chiesto di Gerry Scotti, ha raccontato di essere stato uno sciupafemmine e poi ha finalmente rivisto l sua Pompea.

Insieme Antonio e Pompea hanno regalato un momento davvero esilarante con battute e frecciatine che sono state sottolineate dagli utenti social e hanno riscosso grande successo.

Conclusa la storia, prima di uscire dallo studio insieme a Pompea, Antonio ha ringraziato infine, Maria De Filippi visto che da da mangiare a tanta gente.

È arrivato il momento per Antonio e Pompea di rincontrarsi dopo 60 anni 😍 #CePostaPerTe pic.twitter.com/3KSyO8Etmx — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

Storie di padri e figli o figlie

Da Carmen a Alessio. Ecco due figli che hanno potuto, grazie a C’è Posta per te, incontrare i loro papà. Si tratta di due storie completamente differenti, ma che offrono uno spaccato della realtà.

In primis Carmen che ha scritto a C’è Posta insieme al fidanzato Valentino per poter far pace con il papà e la sua nuova compagna. Mentre quest’ultima ha aiutato Maria De Filippi a far ragionare l’uomo, Luigi è rimasto reticente fino alla fine e ha aperto la busta quasi costretto.

Nunzia è disposta ad aprire la busta, ma Luigi ha tante paure! Come si concluderà questa storia? #CePostaPerTe pic.twitter.com/7lYPowxPIg — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

Da quanto emerge sul web, ma si tratta per ora solo di indiscrezioni, pare che le cose, post puntata, non siano finite per il meglio e che le due

Luciano ed Ernestina hanno scritto alla De Filippi, infine, per incontrare Alessio e la compagna e per poter riallacciare i rapporti interrotti dopo una lite o un errore poco prima della Cresima dell’altra figlia di Luciano.