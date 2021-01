Maria De Filippi torna con la seconda puntata di C’è posta per te su Canale 5. Dopo il grandissimo successo di ascolti del debutto, il people show è pronto a regalare nuove grandi emozioni ai telespettatori con la puntata di sabato 16 gennaio 2021. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che vedremo su Canale 5 in questo secondo appuntamento.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti di sabato 16 gennaio 2021

Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 21.15 torna l’appuntamento con “C’è posta per te“, il people show campione di ascolti di Canale 5. Dopo il debutto bomba della prima puntata che ha raccolto davanti il video ben 6.271.000 telespettatori con uno share del 28%, Maria De Filippi è pronta a bissare e, perchè no, superare gli ascolti della scorsa settimana con una puntata che si preannuncia davvero imperdibile.

Due gli ospiti in studio protagonisti quasi sicuramente di una sorpresa. La prima ospite è Giulia Michelini, l’amatissima attrice di “Squadra Antimafia” e volto oramai inconfondibile dell’eroina “Rosy Abate”. Il secondo ospite di puntata, invece, è Irama. Reduce dal grandissimo successo di “Mediterranea”, il vincitore di Amici di Maria De Filippi si prepara a a calcare per la seconda volta il palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2021. Al momento non è dato sapere cosa faranno i due ospiti, ma sicuramente regaleranno grandi emozioni ai loro fan e a tutto il pubblico di Canale 5.

C’è posta per te è un “must to see” della tv

C’è posta per te di Maria De Filippi si conferma a ventiquattro anni di distanza dalla prima edizione un evergreen del piccolo schermo. Il people show è oramai a detta di una stragrande maggioranza del pubblico un “must to see” del sabato sera. Non c’è sfida che regga, visto che Queen Mary, anno dopo anno, è sempre riuscita a battere la concorrenza complice un programma capace di regalare ai telespettatori grandi emozioni, ma anche momenti di svago e spensieratezza.

Considerata una sorta di romanzo popolare italiano dei giorni oggi, la formula di C’è posta per te non stanca, anzi ogni anno acquista sempre più consensi e pubblico considerando anche la reazione dei social dove il programma è tra i trend topic del sabato sera.