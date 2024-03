“C’è ancora domani” continua a registrare record su record. Il film di Paola Cortellesi, campione di incassi con oltre 5,3 milioni di spettatori nel 2023, è pronto a essere trasmesso non più solo nelle sale. Vediamo insieme quando e come vederlo in tv e sulle principali piattaforme di streaming.

C’è ancora domani arriva in tv (Sky) e sulle piattaforme di streaming

Tutti pazzi per ‘C’è ancora domani‘. Per la festa della donna, il film è stato riproposto nelle sale cinematografiche italiane dati i temi trattati. Con oltre 36 milioni di euro, il nono posto della top ten box office del nostro paese di tutti i tempi e il quinto tra le produzioni nazionali, ‘C’è ancora domani‘ ha conquistato il cuore di tutti. Per coloro che non lo hanno ancora visto, la pellicola arriva ora in tv e sulle principali piattaforme di streaming.

‘C’è ancora domani’ sarà trasmesso da domenica 31 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Ma dal 31 marzo sarà possibile vedere ‘C’è ancora domani’ anche su Netflix, come annunciato dalla piattaforma di streaming sui social.

🚨 il film campione d'incassi, C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Dal 31 marzo, su Netflix🚨 pic.twitter.com/3FwfQjbHZb — Netflix Italia (@NetflixIT) March 9, 2024

La trama del film

Ma di cosa parla il film, opera prima di Paola Cortellesi? La pellicola è ambientata nel 1940 a Roma e racconta di una famiglia come tante. Protagonista è Delia, interpretata dall’attrice, moglie di Ivano (l’attore Valerio Mastandrea) e madre di tre figli. Ivano è il classico padre di famiglia, lavora per portare a casa i soldi e lo rinfaccia. Esagera spesso, soprattutto con la cinghia, e adora suo padre, Sor Ottorino (Giorgio Colangeli) di cui Delia finisce per fare la badante.

L’equilibrio famigliare viene spezzato dal fidanzamento della primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano) con Giulio (Francesco Centorame) e dall’arrivo di una lettera misteriosa. Sarà proprio questa a dare a Delia la forza per cambiare il suo destino.