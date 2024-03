Simpatico, divertente, ironico, colorato e originale, con personaggi irresistibili capaci di conquistare grandi e piccini, Cattivissimo 3, datato 2017 e diretto da Kyle Balda e Pierre Coffin, è il terzo capitolo della fortunata saga d’animazione attestatasi come uno dei più grandi successi cinematografici recenti. Lodi e riconoscimenti più che meritati, perché il film è un capolavoro nel suo genere, eccellente sotto qualsiasi angolazione lo si voglia valutare.

Perfetto per una serata casalinga in famiglia, Cattivissimo 3, con gli immancabili minions, va in onda nella prima serata di Sabato 2 Marzo su Italia Uno. Ecco quali curiosità sul suo conto non potete assolutamente perdervi.

Cattivissimo me 3: la trama in breve

Gru, da tempo diventato buonissimo, vive felicemente con le sue tre adorate figlie adottate, fino a quando, un giorno, irrompe un ex bambino prodigio della televisione diventato cattivo e vendicativo. E Gru viene a sapere di avere un fratello gemello.

Le principali curiosità sul film

Le curiosità più interessanti su Cattivissimo me 3? Eccole: