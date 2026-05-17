Reduce dalla sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Cate Lumina presenta il suo primo EP, dal titolo Catalina. Un progetto intimo e personale, in cui l’ex concorrente del talent show di Canale 5 è riuscita a far convivere alo stesso tempo Italia e Spagna, ma anche nostalgia, affetti e sogni artistici. Noi di SuperGuidaTV l’abbiamo intervistata per voi: Caterina in arte Cate ci ha raccontato il suo percorso dentro la scuola di Amici 25, la nascita di questo progetto discografico e i suoi progetti per il futuro.

Intervista a Cate Lumina di Amici di Maria De Filippi

Che percorso è stato per te Amici?

“È stato un percorso bellissimo, molto intenso, però un’esperienza che non dimenticherò mai”.

Presenti il tuo primo EP, Catalina: come mai questo titolo e cosa rappresenta per te questo progetto?

“Catalina perché in Spagna, a Minorca, dove sono cresciuta, il mio nome si dice così. È Caterina in spagnolo, in minorchino. Per me questo progetto è la realizzazione di un sogno che porto dentro da tanti anni e che adesso sta iniziando a prendere forma. Sono molto felice”.

In questo progetto convivono l’Italia e la Spagna. Cosa rappresentano per te questi due Paesi?

“La Spagna è il Paese che mi ha formata, perché mi sono trasferita lì quando avevo due anni. Ho fatto scuola lì e mi ha formata sia culturalmente sia musicalmente. L’Italia invece è casa: sono nata a Bergamo, i miei genitori sono italiani e abbiamo sempre parlato italiano. Mi sento anche italiana e porto questo Paese nel cuore”.

Hai raccontato che alcune canzoni parlano di distanze, ritorni e nostalgia. C’è un brano dell’EP che senti più vicino alla Caterina privata?

“È una bellissima domanda. In realtà tutte le canzoni dell’EP sono molto personali, perché le ho scritte io e nascono tutte da momenti diversi della mia vita. Vuelve parla della nostalgia di casa e del rapporto con mia madre, mentre Diamantes racconta la perdita di mio nonno. Poi ci sono brani che parlano di amori vissuti. Quindi sì, sono tutte parte di me”.

Com’è cambiato il tuo modo di scrivere dopo l’esperienza ad Amici?

“Il mio modo di scrivere non è cambiato, è rimasto lo stesso. Però Amici è stata una grande opportunità per mostrare le mie canzoni. Era la prima volta che cantavo un inedito fuori dalla mia stanzetta e questa esperienza mi ha permesso di dare luce alla musica che scrivo e che continuerò a scrivere”.

Qual è stata la cosa più difficile da affrontare durante il programma?

“Le telecamere un pochino, perché non ero per niente abituata. Non avevo mai cantato su un palco così grande e davanti a un pubblico. Però anche non avere contatti con l’esterno e con la mia famiglia è stato difficile. Nonostante questo, ne è valsa totalmente la pena”.

Nell’EP ci sono anche due featuring: raccontaci come sono nati.

“Sinti, che è il featuring con Grew, nasce dal bellissimo rapporto che abbiamo costruito dentro la casetta. Quando è uscito dal programma gli ho fatto ascoltare il brano e gli è piaciuto subito. Abbiamo trovato un significato molto forte in questa collaborazione, perché dentro Amici siamo diventati un po’ casa l’uno per l’altra. Paraiso invece è con Praci, un artista che seguivo già da prima. Gli ho fatto ascoltare il pezzo e gli ho chiesto se volesse collaborare: ha accettato e sono davvero contenta del risultato”.

Cosa vorresti arrivasse al pubblico di te attraverso questo progetto?

“Mi piacerebbe che arrivasse Caterina in tutte le sue sfaccettature, nella maniera più trasparente e vera possibile. In Catalina ci ho messo tutto il cuore e spero che questa cosa venga percepita da chi lo ascolterà”.

C’è un consiglio di Maria De Filippi che porterai sempre con te?

“Maria ci ha dato tantissimi consigli e ha sempre avuto la parola giusta al momento giusto. Sicuramente porterò con me il fatto di rimanere sempre noi stessi, coerenti con i nostri valori, facendo le scelte seguendo il cuore senza forzare nulla”.

Presto partirà anche il tuo instore tour: che rapporto immagini di avere con il pubblico?

“Finora ho avuto ancora pochi contatti con le persone che mi ascoltano e sono molto emozionata. Se loro si emozionano con le mie canzoni, io mi emoziono vedendo loro emozionarsi. Saranno giornate bellissime e non vedo l’ora di incontrarli”.

C’è un featuring che sogni particolarmente?

“Se posso sognare in grande, direi Rosalía. È la mia idola ed è stata un riferimento artistico incredibile per me”.

Dopo Amici e questo EP, qual è il sogno artistico che senti più vicino?

“Adesso sono molto concentrata sull’uscita di Catalina e sul far vivere questo progetto. Voglio godermi questo momento e poi vedere cosa mi riserverà il futuro”.