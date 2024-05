‘Cash or Trash – Chi offre di più’ è pronto a tornare con una nuova edizione. Dopo il successo dello scorso anno, Paolo Conticini è al timone del programma con episodi inediti. Vediamo insieme da quando andranno in onda e chi saranno i mercanti.

Paolo Conticini presenta Car or Trash: chi saranno i mercanti

Cash or Trash è uno dei programmi di punta del NOVE. Lo scorso anno ha infatti raggiunto 800 mila spettatori e oltre il 3,5% di share, un successo che è stato bissato con gli Speciali ‘vip’ in prima serata. Ora una nuova edizione di “CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?” sarà disponibile nell’access prime time del canale a partire dal 3 giugno 2024. L’appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.

Il format anche per questa nuova edizione non cambia. Paolo Conticini porterà i telespettatori a scoprire le storie che si nascondono dietro gli oggetti, più o meno preziosi, custoditi nelle collezioni private degli italiani amanti di arredamento e antiquariato. Ci saranno 175 nuove aste con oggetti pronti a essere acquistati da appassionati o da persone che provano in esse un’emozione. In ogni puntata vedremo i venditori portare a valutare i cimeli e grazie all’esperto Alessandro Rosa ne verranno elencate le caratteristiche e stimato il valore. Non mancheranno in questa stagione Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e, in ‘staffetta’, Federico Bellucci e Giovanni De Santis.

Anticipazioni degli oggetti in vendita

‘Cash or trash – Chi offre di più‘ è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery ed è visibile sul NOVE, canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. Il programma sarà disponibile anche on demand su discovery+. Alcune puntate saranno tematiche e vedremo tra gli oggetti presenti all’asta un prezioso bricco ottocentesco per produrre il Seltz, dei bizzarri calici ricavati da bossoli di cannone, materiali didattici, collezioni musicali, paramenti sacri, cimeli orientali e modellini. Spetterà sempre al venditore decidere se accettare l’offerta dei mercanti o rifiutare il prezzo. In totale saranno 35 episodi della durata di un’ora.