Casa Totti, quando in onda e dove: Mediaset non è più in pole

Come vi avevamo annunciato settimana scorsa, grazie allo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi, Casa Totti è in lavorazione. Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano aver registrato le prime due puntate zero con grandi ospiti pronti ad intervenire nello show ed ora si stanno dedicando a scegliere dove posizionare il prodotto. Quando andrà in onda la sit-com e dove? Difficile saperlo. Sono giunte però nuove ed importanti indiscrezioni.

Casa Totti quando andrà in onda e dove?

Insomma Casa Totti diventerà molto presto realtà. Le prime due puntate zero sono state registrate ed è stata anche confermata la presenza di Teo Mammucari ed Emma Marrone. Il progetto è avviato e i ben informati lo danno per sicuro. Non si tratta della solita bufala estiva o della news acchiappa click da leggere sotto l’ombrellone durante queste calde giornate estive.

Si è a lungo parlato dell’intenzione di rendere Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie famose più amate dai fan, protagonisti di una mini serie tv esilarante alla Sandra e Raimondo, ma nessuno ha mai visto nulla di concreto. Questa volta, però, pare essere la volta buona. Dopo tante chiacchiere, infatti, le acque hanno iniziato a muoversi. Sarà impossibile eguagliare il successo di Casa Raimondo, ma sicuramente Totti e la Blasi potranno riservare ai telespettatori grandi sorprese e soddisfazioni.

Rimane però da capire quando la sit-com andrà in onda e dove.

Secondo quanto a nostra conoscenza, Casa Totti prenderà il via molto presto, ma molto probabilmente non sulle Reti Mediaset. Proprio così. Nonostante Canale 5 o Italia 1 potessero essere, a detta di tutti, le due Reti favorite per accogliere tale prodotto, visto anche che Ilary Blasi lavora in Mediaset, pare proprio che i Totti stiano vagliando altre ipotesi ed altre offerte. Quali?

In polo position potrebbe esserci Amazon. Oltre a lui, per poter acquistare i diritti, sembrano essersi ingolositi anche altri colossi internazionali. Vedremo per caso Casa Totti su Netflix? Per ora è ancora tutto da definire. Difficile quindi fare ipotesi o addirittura trarre conclusioni.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le anticipazioni su Instagram

Nel frattempo i fan della coppia composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi possono godersi qualche piccola ‘chicca’ o ‘anticipazione’ su Instagram. L’ex calciatore e la conduttrice Mediaset hanno acceso finalmente i loro social e hanno iniziato a mostrare qualcosa in più della loro quotidianità e del loro privato.

Fra un like e un commento dei fan, pertanto, si può vedere Ilary al mare e Totti insieme ai figli oppure mentre si allena con il primogenito, ma si può assistere anche a qualche scherzo esilarante.