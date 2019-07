Cosa bolle in pentola in Casa Totti? E già, perché è da qualche tempo che la bellissima Ilary Blasi e il marito Francesco Totti, filmano momenti della loro vita quotidiana e li postano sui social. I due non sono mai stati così attivi in rete, come in questo ultimo mese. Ed ecco che il motivo è svelato: stanno girando le prime due puntate zero della Sit-Com “Casa Totti”.

“Casa Totti”, è ormai realtà? Tutti i dettagli sulla Sit-Comedy di Ilary e Francesco

Come mai l’ex capitano della Roma e la conduttrice, da sempre gelosi della loro privacy, hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata? Come anticipato dal settimanale Chi, dall’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia, i due starebbero girando le prime due puntate zero della sit-comedy che li vedrà protagonisti.

Insomma, una sorta di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello 2.0 che avrà i volti di Lady Totti e dell’ex Capitano Francesco. Dopo molti rumors, ecco che la realizzazione della sit-com è ormai una realtà.

Infatti, grazie alle preziose informazioni di Chi, e le immagini in esclusiva apprendiamo, che la coppia, sorpresa al mare, “ha iniziato i lavori per la realizzazione della loro Sit com formato famiglia. La loro vita, raccontata da amici, gag, risate e momenti di riflessione”.

Totti – Blasi: da quasi un mese raccontano la loro quotidianità familiare sui social

La coppia, da sempre molto unita e innamorata, nell’ultimo mese si è sbizzarrita a postare sui social momenti di vita quotidiana come non avevano mai fatto prima! Ed ecco che spunta Ilary mentre fa la lavatrice, o Francesco alle prese con le “grandi manovre”, ovvero le pulizie!

La famiglia, composta da tre figli Cristian di 13 anni, Chanel di 12, e la piccola Isabel di 3 viene ripresa dalla mamma, in momenti quotidiani della famiglia, come è accaduto recentemente per il matrimonio della sorella di Ilary, Silvia, dove Francesco è stato protagonista di un simpatico siparietto con il prete!

Inutile dire, che il video postato sui social ha fatto incetta di like e di visualizzazioni. In effetti, il prete ha posto una domanda a Francesco sull’importanza del matrimonio e se può durare tutta la vita. Un imbarazzato Francesco, ripreso immediatamente da Ilary, ha risposto di sì!

Ma poi con una battuta accende l’ilarità generale degli invitati: “Ilary, che stai a fa’? Siamo su Scherzi a parte… manco al mio matrimonio ho parlato”.

Agli ospiti scappa, ovviamente da ridere e Totti continua: “Il matrimonio deve durare tutta la vita”- fa una pausa – “Ho sbagliato? Avete caldo?”

Ammettiamolo, la simpatia innata dell’ex capitano e di sua moglie Ilary, sono contagiose e la realizzazione di una sit-com potrebbe regalare al pubblico che li ama e li segue momenti di grande gioia!

Ecco cosa si legge sul Settimanale Chi

Lui ha lasciato la Roma dimettendosi dal ruolo di dirigente; lei si prepara a condurre “Euro Games”. Nel frattempo, girano insieme “Casa Totti”.

Mostrandosi come non aveva mai fatto. Ilary, in casa, in piscina o mentre fa la lavatrice. Francesco, che ramazza per terra o gioca a Paddle. E così via. Una serie di video, stories, foto e selfie che hanno una spiegazione logica.

I “Totti’s” si stanno facendo ” conoscere nel loro quotidiano perché sono pronti, dopo anni di rumors, a lanciare una sit com, che li vedrà protagonisti. Gag, risate, confessionali, ospiti, momenti di riflessione e commozione, ma soprattutto spontaneità. Questi gli ingredienti delle due puntate “zero” scritte finora.

I primi ospiti? Mammucari ed Emma Marrone a “Casa Totti”

Ma nella sit-com, Francesco e Ilary, non saranno da soli, ma interverranno anche degli ospiti. Amici della coppia e i primi due, come rivela Chi, sono Emma Marrone, e Teo Mammucari.

Quest’ultimo è un amico di famiglia nonché collega della Blasi (i due hanno condotto insieme Le Iene, ndr) Emma, invece, è molto amata dai figli di Francesco e Ilary.

Nulla si conosce sulla partecipazione dei due ospiti: che ruolo avranno? Tuttavia, molto probabilmente, potrebbero essere dei personaggi lontani dal loro vero ruolo.

L’unica certezza che abbiamo è che Ilary, con l’aiuto della sorella Melory, sta costruendo la sit-com senza lasciare nulla al caso.

Casa Totti: quando andrà in onda?

Di questa sit-com si parla da molti anni, ma finora l’argomento è rimasto alla dimensione delle parole, ma ora pare che qualcosa si muova e che il progetto possa concretizzarsi. Tuttavia, non sappiamo ancora se avrà veramente un epilogo concreto e quindi non si conosce nemmeno la data di messa in onda, ma certamente la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo, in primis a Mediaset, è tanta.

In fondo questo sarebbe il momento ideale per girarlo. Lui dopo aver dato le dimissioni da dirigente della Roma, è libero da altri impegni. Mentre la verace Ilary sta aspettando che i lavori a CinecittàWorld (dove si girerà Euro Games, la versione rinnovata di Giochi senza frontiere, ndr) finiscano per poi iniziare le prove.

Sicuramente vedere Lady Totti, in giro per mercatini o mentre accudisce la figlia più piccola Isabel sarà uno spasso, così come la vita di Francesco tra selfie, incontri con i fan e le giocate a Burraco.

Insomma, vedremo i beniamini della tv nei momenti di vita quotidiana e nella più totale normalità… E se Ilary, è arrivata a condurre il Grande Fratello Vip in ciabatte, chissà cosa ci aspetta!!