Bianca Guaccero al timone di Casa Detto Fatto, lo spin-off del programma di Rai2 che debutta anche al sabato con Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Ecco tutte le anticipazioni.

Casa Detto Fatto con Bianca Guaccero su Rai2

Da sabato 7 marzo 2020 dalle ore 11.15 appuntamento con “Casa Detto Fatto“, lo spin-off del programma “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero. Nonostante gli ascolti non proprio brillanti (se paragonati alle edizioni condotte da Caterina Balivo), l’attrice e conduttrice approda in tv anche il sabato mattina con una versione smart del programma. Accanto alla Guaccero troveremo alcuni volti noti del factual show di Rai2: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Non solo, presente anche l’astrologo Mauro Perfetti che si occuperò dell’oroscopo musicale. Al di là degli ascolti, la decisione di Rai2 di allungare il factual show anche al sabato rappresenta una vittoria importante per Bianca Guaccero dopo tantissime critiche e dopo la polemica scoppiata con Giovanni Ciacci.

La conduttrice ed attrice, infatti, sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera visto che dal lunedì al sabato è in video su Rai2 con “Detto Fatto” ed ora con una versione speciale del programma, ma anche il sabato in prima time su Rai1 con “Una storia da cantare”. Il varietà musicale si conferma uno dei successi della prima rete di Viale Mazzini capace di conquistare il grande pubblico con messaggi di stima ed affetto per la conduttrice.

Casa Detto Fatto, tutor e anticipazioni

Ma torniamo a parlare di Casa Detto Fatto, il programma in onda il sabato mattina su Rai2 che vedrà la Guaccero diversi tra diverse stanze in compagnia di alcuni tutor del programma. Carla Gozzi si occuperà ancora una volta di consigli sul guardaroba e su come vestire, mentre Jonathan Kashanian da salotto commenterà i fatti di gossip più importanti della settimana.

Giampaolo Gambi, invece, sarà protagonista con la padrona di casa dalla camera da letto, mentre in mansarda ci sarà Mauro Perfetti che regalerà un oroscopo davvero originale abbinato alle hit musicali.