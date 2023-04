Anche stasera l’appuntamento della prima serata su Rai Tre è con Cartabianca (l’inizio del programma è previsto per le 21.20). Il talk show condotto in studio da Bianca Berlinguer, si occuperà come sempre dei temi di attualità, politica e cronaca più caldi e discussi della settimana. Come è nella formula della trasmissione fin dalle origini, ad accendere il dibattito interverranno ospiti di vario genere, dagli esponenti politici ai giornalisti, dai professori ai filosofi, fino ad esperti in diverse tematiche. Ma quali saranno gli argomenti affrontati nella puntata dell’11 Aprile? Ecco qualche anticipazione.

Cartabianca, anticipazioni puntata 11 Aprile: gli argomenti

Anche nella puntata odierna di Cartabianca ci saranno spazio e tempo per occuparsi in modo approfondito di argomenti importanti e di interesse pubblico. Si resterà a lungo in Italia ovviamente, ma si darà anche uno sguardo all’estero.

La crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando occuperà gran parte della puntata, con servizi ed interviste volte a far luce sulla situazione attuale. Non mancheranno i consigli per far fronte all’emergenza, acuita dalla mancanza di lavoro e di stipendi adeguati.

Si passerà poi all’abituale finestra aperta sulla tragica situazione dell’Ucraina, aggredita da oltre un anno dall’esercito russo per volere di Vladimir Putin. A fare il punto della situazione ci sarà anche stavolta Alessandro Orsini, ospite fisso di Cartabianca ed anche il più discusso in assoluto. Ad essere maggiormente criticata infatti, è la posizione filo-sovietica del professore. Tuttavia ci sarà anche, ovviamente, una parte contraria al suo pensiero e pronta a contrastarlo.

L’intervento di Mauro Corona

Cartabianca non sarebbe la stessa senza Mauro Corona, vero?

Dopo l’allontanamento forzato di qualche tempo fa a causa di una frase infelice, da tempo lo scrittore-alpinista è tornato ad essere una presenza fissa del talk. Anche oggi la puntata si aprirà con le sue considerazioni, che il simpatico artista esternerà incalzato dalle domande della Berlinguer. E qualche sorriso, di sicuro, alleggerirà l’atmosfera.