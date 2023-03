Il prime time di Rai Tre del Martedì è da anni occupato con successo da Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca. In una lunga puntata sempre e rigorosamente live, nel talk si discute sui temi politici e di attualità più caldi della settimana e non solo per quanto riguarda l’Italia. A dare pepe al dibattito in studio intervengono, come al solito, vari ospiti: di seguito vi diciamo quali sono quelli odierni e vi diamo le anticipazioni sui temi trattati. Vi ricordiamo inoltre, che l’inizio del programma è fissato per le 21.20 circa.

Cartabianca: anticipazioni puntata 28 Marzo 2023

Come sempre è tanta la carne al fuoco nell’appuntamento settimanale con Cartabianca. Anche stasera i temi trattati saranno vari, spaziando da quelli più attuali nel nostro Paese alla guerra in Ucraina.

Dunque ci sarà spazio per la situazione politica, che al momento vede confrontarsi su alti livelli due donne con ideali opposti l’una dall’altra, ovvero il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la neo eletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. In primo piano poi, la spinosa questione dei migranti e della terribile tragedia di Cutro, oltre alla consueta analisi geopolitica personale dell’ospite fisso Alessandro Orsini, criticatissimo per i suoi interventi sulla guerra in Ucraina. Ci sarà tempo infine, per i diritti LGBTQ+.

Ospiti fissi e odierni

Oltre al discusso Alessandro Orsini, non mancheranno gli altri due ospiti fissi di Cartabianca, ovvero l’alpinista e scrittore Mauro Corona, ormai tornato in pianta stabile nel programma dopo la sospensione dello scorso anno, e il giornalista Andrea Scanzi. Entrambi sono chiamati a fare il punto sugli argomenti più importanti degli ultimi sette giorni.

Interverranno inoltre gli esponenti politici Maurizio Gasparri, Chiara Appendino, Nicola Fratoianni, Maurizio Lupi e Silvia Sardone; i giornalisti Gad Lerner, Francesco Storace e Francesco Borgonovo; la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni (figlia del noto cantautore Roberto); il geologo Mario Tozzi e la conduttrice tv Elisa Isoardi.