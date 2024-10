Dal 2007, è uno dei volti del programma del sabato sera di Raiuno, “Ballando con le Stelle”. La giuria è stata confermata e nella veste di presidente c’è ancora Carolyn Smith, ormai icona del programma. La Smith ricopre con grande professionalità il suo ruolo giudicando ogni esibizione il sabato sera senza lasciarsi condizionare da polemiche o gossip.

Carolyn Smith, intervista alla presidente di Giuria di “Ballando con le Stelle”

Carolyn, è partita la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Prime impressioni?

Sono stata molto sorpresa perché i tredici concorrenti hanno qualcosa da raccontare attraverso il ballo e il livello di quest’anno è molto alto.

Alcuni hanno già individuato come favorite per la vittoria Bianca Guaccero e Federica Nargi. La vincitrice di questa edizione secondo te è tra loro due?

Ogni settimana cerco di valutare i progressi e sicuramente dopo la finale potrò dire qualcosa. Di solito oltre alla tecnica valuto anche altri aspetti. Essendo un giudice imparziale però non mi posso esprimere.

Anna Lou Castoldi si è rivelata una brava ballerina. È la vera sorpresa di questa edizione?

Anna Lou mi piace tantissimo ed è la sorpresa di questa edizione e non solo per me ma per tutti. Ha una freschezza e un approccio al ballo molto nuovo.

Tra le concorrenti c’è anche Sonia Bruganelli. A giudicare dalla prima puntata ne vedremo delle belle. Secondo te però non c’è il rischio che il gossip prenda il sopravvento sulla gara? Reputi saggia la decisione di non ballare con Angelo Madonia?

Per quanto riguarda Sonia, non ascolto il gossip e non mi interessa. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro come giudice federale che deve giudicare le sue prestazioni e i progressi nel ballo. Poi se lei ha deciso di non ballare con Angelo secondo me ci deve essere stato un buon motivo.

Sei a Ballando dal 2007 e il vostro gruppo di giudici è ormai granitico. State insieme da tanti anni. Avverti un po’ di stanchezza?

Non avverto la stanchezza perché ogni anno abbiamo qualcosa da dire e sinceramente è molto democratico che ognuno esprima il suo parere, il proprio punto di vista.

Nonostante siano trascorsi tanti anni, il programma continua ad appassionare il pubblico. La prima puntata ha vinto la gara degli ascolti. Qual è la chiave di questo successo secondo te?

La più grande magia la fa Milly Carlucci. E’ lei che organizza tutto, che ha una visione a 360 gradi.

C’è qualcosa invece che non ti è piaciuto in questi anni?

Una cosa soltanto. Ogni tanto mi piacerebbe cambiare posto perché è scomodo. Io sono piccola, ho le gambe corte e il banco è molto alto.

Qual è l’insegnamento più grande che ti ha dato Milly Carlucci con cui lavori da quasi 20 anni?

Milly mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato ad organizzare le cose con un sorriso, a non alzare mai la voce, a riuscire a risolvere qualsiasi situazione con i modi garbati. La parola più brutta che ho sentito pronunciare da lei è stata “accipicchia”. Lei riesce a gestire tutto e secondo me è l’unica che può fare un programma di questo tipo. Non c’è un’altra presentatrice che può fare questo lavoro.

Natalia Titova e Raimondo Todaro hanno ‘tradito’ Ballando per Amici. Lei ci andrebbe nel programma di Maria De Filippi se le venisse proposto?

Natalia e Raimondo non hanno tradito Milly. C’è stato un momento nella loro vita in cui hanno deciso di fare le loro esperienze anche se sono state tante le chiacchiere che sono state fatte quando sono andati via. Per me non è un tradimento. Ben vengano quei programmi televisivi in cui c’è il ballo.

Sei stata vittima spesso degli attacchi gratuiti sui social da parte degli haters. Pensi che l’unico modo per rispondere alla cattiveria sia reagire?

Sono molto fortunata perché nonostante i tanti anni trascorsi sui social sono stati davvero pochi gli haters o meglio la gente a cui piace scrivere dietro un nome. Io reagisco ogni volta senza cattiveria. Parlo con loro e cerco di farli riflettere e il 95% delle volte ci riesco.

Finora ti abbiamo vista in tv nei panni di giudice. Come concorrente invece ti piacerebbe partecipare a qualche programma in particolare? Un reality lo faresti?

Ai reality non parteciperei mai. Mi piacerebbe fare un programma di cucina perché sono abbastanza brava ai fornelli o un programma tutto mio un po’ fuori dal coro, qualcosa di diverso e mai visto prima in televisione.