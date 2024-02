L’impegno della politica nella tutela dei diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici ha caratterizzato per il secondo anno consecutivo la celebrazione del “World Cancer Day” da parte del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”. Come primo passo nel nuovo anno, è approdato nell’Aula della Camera per la discussione generale il testo unificato del disegno di legge che disciplina in materia di comporto e permessi per i lavoratori, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche e onco-ematologiche. Un importante passo avanti nell’iter che dovrebbe portare nel 2024 all’approvazione finale del DDL. Madrina e testimonial dell’evento Carolyn Smith, l’amatissima giudice di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith, intervista alla giudice di Ballando con le Stelle

Noi di SuperGuida Tv eravamo presenti all’evento che si è svolto a Palazzo Wedekind al centro di Roma e abbiamo video intervistato in esclusiva Carolyn Smith che ha ribadito ancora una volta l’importanza della prevenzione: “La prevenzione è vitale. Ancora oggi molte persone prendono sotto gamba la loro salute non sottoponendosi agli esami diagnostici. E’ importante invece fare controlli periodici anche quando si è giovani. Prevenire è meglio che curare.”.

In questi anni, Carolyn Smith si è esposta pubblicamente sulla sua malattia. Ne ha parlato in tv ma anche sui social aggiornando i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “E’ importante condividere per esorcizzare la paura. Ad oggi la malattia è ancora un tabù ma il silenzio non porta a nulla”.

Voltando pagina, le chiediamo anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle e di questa edizione che si è conclusa con la vittoria di Wanda Nara: “E’ stata un’edizione molto particolare. Buona parte del cast erano persone conosciute e note al pubblico e credo che la vittoria di Wanda sia stata più che giusta. Magari alcuni potevano invece ballare di più e parlare di meno”.

Le facciamo poi notare che in questa edizione, a differenza delle precedenti, sono mancati gli scontri con Selvaggia Lucarelli. Carolyn risponde: “Voglio bene a Selvaggia. Siamo arrivate ad un punto di pace e per noi questa è stata una ripartenza”.

Intervista video