Dopo aver partecipato ai reality, Carmen Russo è pronta a rimettersi in gioco nel programma “Ne vedremo delle belle” in partenza su Raiuno in prima serata sabato 22 marzo. Uno show talent in cui dieci showgirl che hanno fatto la storia negli anni 80/90 si sfideranno a colpi di danza, canto, musical e recitazione.

“Ne vedremo delle belle”, intervista esclusiva a Carmen Russo

Carmen, come ti stai preparando per la nuova avventura televisiva?

Le prove sono molto intense perché le discipline sono tante. Trattandosi poi di un programma nuovo è tutto un punto interrogativo e questo mi preoccupa un po’. Non è però una sfida faticosa però perché sono cresciuta con la filosofia delle sale prove.

Con le altre colleghe che clima si respira?

Si respira un clima meraviglioso, c’è molta condivisione e confidenza. Nessuna di noi deve dimostrare qualcosa, abbiamo alle spalle una vita artistica già definita. Io mi voglio divertire, sono grata a Carlo Conti che mi ha coinvolto in questo progetto. Sono contenta di potermi rimettere in gioco in un programma così anche perché altrimenti in tv ci sono solo reality.

Sui giornali però era uscita la notizia che Adriana Volpe non avesse spirito di gruppo e che le altre non la sopportassero.

Smentisco categoricamente questa notizia che è uscita. Con Adriana ho un bellissimo rapporto anzi è capitato di fare le prove insieme. Secondo me sono solo delle voci.

Enzo Paolo cosa ti ha detto di questa esperienza? Ti ha fatto qualche raccomandazione?

Enzo Paolo mi ha consigliato di prenderla alla leggera perché il pubblico deve divertirsi e noi con loro.

Ci sono tre giudici: Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica.

Spero che si godano le nostre esibizioni anche se è inevitabile che quando uno dà dei giudizi non valuta solo la performance in sé ma anche il passato artistico.

E’ un programma che riporta in onda la dimensione del varietà. Cosa manca oggi di quella tv?

La presenza di troppi reality ha penalizzato un po’ perché non sono nati dei personaggi che fanno quello che facevamo noi negli anni 80/90. In Spagna ho avuto un grande successo e sono ancora oggi conosciuta proprio perché ero una showgirl. Dopo Raffaella Carrà c’è stato il nulla e io ho contribuito a riportare in auge la figura della showgirl. Spero che le nuove generazioni vedano un futuro nello show. Non a caso Carlo ci ha tenuto a sottolineare che questo programma non è un talent show ma uno show talent.

L’arma che hai in più rispetto alle altre tue colleghe?

Non so quali armi abbiano loro ma al di là di quello che il pubblico conosce di me tutti mi ripetono spesso che ho una verve comica.

Il Drive In all’epoca ti consacrò come una sex symbol. Quando ti sei accorta di esserlo diventata?

In realtà non mi sono mai resa conto di essere una sex symbol. Dopo il Drive In iniziai delle tournée, facevo degli spettacoli in cui ballavo cercando di dimostrare che non era solo una questione di forme e di immagine. Certo, non ho mai nascosto la mia fisicità, non avevo motivi per farlo.

In questi giorni è venuta a mancare Nadia Cassini. Che ricordo hai di lei?

Feci un film con lei, “Giovani belle probabilmente ricche”. Era una ragazza solare, bella, un’americana spiritosa, professionalmente molto brava sia nella danza che anche nella recitazione. Mi è dispiaciuto tantissimo quando ho saputo della notizia anche perché era ancora giovane.

Negli anni 80 hai lanciato la figura della maggiorata. Le femministe ti hanno mai attaccata?

No perché forse al di là dell’immagine della maggiorata mi mettevo in gioco ballando, studiando senza limitarmi a mettere in mostra le forme. Per questo devo ringraziare Enzo Paolo Turchi come coreografo che mi ha esaltata.

Nella tua carriera non sono mancati i reality. Cosa ti piace dei reality, cosa ti hanno dato?

I reality mi hanno dato la dimensione della realtà che mi circondava. L’Isola dei Famosi è stato il primo reality a cui ho partecipato e in cui c’erano i vip. La ricordo come un’esperienza totalmente al di fuori dell’immaginario. E’ un’avventura che mi ha portata a guardarmi dentro, a venire a contatto con me stessa. Sono stata felicissima di aver partecipato a tre edizioni, una diversa dall’altra visto che la seconda l’ho fatta in Spagna e la terza l’ho condivisa con Enzo Paolo prima che nascesse Maria. Il Grande Fratello è stata un’esperienza che mi ha permesso di venire a contatto con le nuove generazioni, nel bene e nel male.

A proposito del Grande Fratello, i comportamenti di Lorenzo Spolverato sono finiti sotto accusa. Che ne pensi?

Sono dell’idea che quando una persona va in televisione debba avere una patente. Bisogna sempre sapere che quando si hanno i riflettori puntati addosso è necessario moderare i propri comportamenti soprattutto se si è irruenti.

Opinionista in un reality?

Mi piacerebbe molto ma finora non mi è stato mai proposto. Penso di avere però una bella esperienza alle spalle, sono ormai 40 anni che sto in televisione.

C’è stato qualcosa in questi anni che è stato detto o scritto su di te e che ti ha infastidito parecchio?

Io ed Enzo Paolo conduciamo una vita serena, tranquilla. Mi fa sorridere sinceramente quando scrivono che siamo in crisi, che ci siamo lasciati. E’ talmente lontana come idea che anche a Enzo Paolo viene da ridere.

Il mondo dello spettacolo ti ha mai delusa?

Rimasi male quando dopo una mia Domenica In non venni riconfermata all’ultimo momento. Grazie al cielo sono andata in Spagna e ho consolidato quello che avevo fatto qui. Lì ho condotto tre programmi di varietà e ho avuto l’opportunità di farmi conoscere bene. Alla fine non tutto il male viene per nuocere.