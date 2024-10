Abbiamo intervistato in esclusiva Carmen Russo, protagonista di Mamme del Mondo, in occasione del lancio di questo nuovo cooking show in 4 puntate che andrà in onda dal 5 ottobre su Rai Italia ma che è già disponibile su RaiPlay. “Mamme del mondo” è un programma che celebra la diversità culturale attraverso il linguaggio del cibo e che vede come protagoniste, oltre a Carmen, anche: Jane Alexander, Rosy Chin e Justine Mattera. Insieme a Carmen Russo abbiamo parlato di cucina, ma anche di Enzo Paolo e del Grande Fratello. Ci sarà modo, entro la mezzanotte, che lei ed il marito festeggino il quarantaduesimo compleanno di Carmen insieme? Si spera che Alfonso Signorini raccolga l’idea di dar modo ai due sposini di incontrarsi nella casa più spiata d’Italia per spegnere insieme le candeline.

Intervista esclusiva a Carmen Russo

Sei la protagonista di puntata di Mamme del Mondo: cosa ti ha convinto a prendere parte a questo format e cosa ti ha colpito?

Mi ha colpito l’idea bellissima di mamme nel mondo e cucina. Un aspetto delle mamme di cui non si è parlato molto spesso. Il “del mondo” perché si da un tono internazionale che ci sta e va bene.

Qual è il tuo rapporto con la cucina e da chi hai imparato a cucinare?

Io ho un rapporto meraviglioso con la cucina perché mi rilassa e mi piace e in più mi piace realizzare il piatto. Ho imparato dalla mia nonna Carolina, che era di Modena, e dalla mia mamma. Così mi sono specializzata nella pasta fatta in casa.

Qual è il tuo piatto forte, il tuo cavallo di battaglia?

Ne ho alcuni, però tra di essi vi sono: i ravioli con ricotta e spinaci, i tortellini in brodo e poi posso fare anche un bel primo al sugo. Anche la pasta con pomodorini, capperi e pachino, fresca, fresca!

Il piatto che ti richiede più Maria?

Lei va pazza per la carbonara, però in questo Enzo Paolo è il leader.

Enzo Paolo sta nella casa del GF: come lo stai vedendo nel ruolo di concorrente e prima di entrare nella casa che consiglio gli hai dato? E’ vero che gli hai detto di non guardare altre donne?

Io non l’ho mai detto. Lui deve guardare le altre donne perché se no si intristisce. Le donne fanno bene ed è giusto che le guardi. Guardare ma non toccare! Gli ho detto semplicemente di reagire, perché la possono arrivare dei momenti di tristezza e di depressione. Hanno tanto tempo a disposizione e gli ho detto approfitta: fai ginnastica, fai lezioni di danza, cucina, fai quello che vuoi.

E’ il tuo compleanno: come lo stai vivendo questo giorno un po’ particolare lontano da Enzo Paolo?

Pensa che noi abbiamo festeggiato quarantun compleanni insieme, questo è il quarantaduesimo, però fino a mezzanotte c’è tempo e può essere che ci sia una soluzione.

Beatrice Luzzi opinionista: come la vedi in questo ruolo?

A me piace molto. L’ho seguita l’anno scorso al GF. Come opinionista bisogna un po’ cercare di capirla, ma anche lei dei capire bene il ruolo da opinionista.

Del cast chi ti piace di più quest’anno?

Mi piacciono tutti perché sono ragazzi e ragazze per bene. Hanno da raccontare qualcosa e sono simpatici. Sono tutte persone che è piacevole ascoltare.

Il video con l’intervista in esclusiva