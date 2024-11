Questa sera durante l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Carmen Di Pietro ha dovuto imitare il metro di giuria del programma Cristiano Malgioglio. La Di Pietro si è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una celebre canzone di Cristiano.

Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro imita Cristiano Malgioglio. Video Rai

Durante l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2024, la finale di questa edizione, Carmen Di Pietro ha interpretato il paroliere di mina e di molti altri cantanti: Cristiano Malgioglio, nonché componente di giuria del talent. Una sfida impegnativa per Carmen in questa sua ultima esibizione a Tale e Quale Show, che ha richiesto un mix di talento vocale e tanta ironia. L’esibizione di Di Pietro è stata un omaggio al grande paroliere e cantante italiano.

Tale e Quale Show 2024: i concorrenti del programma di Rai1

Ricordiamo che tutti i concorrenti di tale e Quale Show 2024, settimana dopo settimana cantano come sempre rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti musicali realizzati per l’occasione dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso all’interno del format di Rai Uno, i protagonisti in gara nel programma di Rai Uno sono seguiti dagli ormai storici tutor dello show di Carlo Conti: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Video Rai – A Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro è Cristiano Malgioglio

Ecco di seguito il video con l’esibizione di questa sera che ha visto protagonista a Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro nell’interpretazione Cristiano Malgioglio in una sua celebre canzone.