Carlotta Maggiorana vince Miss Italia 2018

E’ la marchigiana Carlotta Maggiorana la vincitrice di Miss Italia 2018, che sogna per il suo futuro un film con Meryl Streep

Miss Italia 2018 ha incoronato la sua reginetta di bellezza. Si tratta di Carlotta Maggiorana, la 26enne di Cupra Marittima vincitrice dell’edizione 2018 del concorso di bellezza più famoso ed ambito in Italia. Ecco alcune curiosità tutte da leggere sulla bellissima Miss, che una grandissimo sogno nel cassetto!

Chi è Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018

Classe 1992, Carlotta Maggiorana è la vincitrice di Miss Italia 2018. Ha 26 anni e proviene da Cupra Marittima, anche se da diversi anni vive a Roma dove si è diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza.

Il momento più atteso è finalmente arrivato: Miss Italia 2018 è… La numero 12, Carlotta Maggiorana!

Nella città eterna ha cominciato a muovere i primi passi anche come attrice. Diversi i film in cui ha recitato ricoprendo dei piccolo ruoli: da “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni alla produzione internazionale “Tree of life” con Brad Pitt e Sean Penn.

Non solo, ha recitato anche nella fiction di successo “L’Onore e il Rispetto“. La ragazza non è proprio estranea al mondo dello spettacolo visto che, oltre a fare l’attrice, si è fatta apprezzare anche come valletta di diversi programmi televisivi. Qualche esempio? “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis, “Paperissima Sprint” e il Mondiale di Superbike 2016.

Quest’anno poi è arrivata la definitiva consacrazione con la vittoria di Miss Italia 2018 e i titoli Miss Tv Sorrisi e Canzoni e Miss Piazza Italia 2018.

Carlotta Maggiorana, le sue parole dopo la vittoria

Alta 1,73 metri, capelli ed occhi castani, Carlotta ha conquistato tutti con la sua bellezza. E’ felicemente sposata da un anno con Emiliano Pierantoni.

Ecco le parole della vincitrice del concorso subito dopo la proclamazione:

Non me l’aspettavo, devo ancora metabolizzare ma mi sembra proprio di volare. Spero che oggi inizi una bella carriera e dedico la vittoria al mio papà che non c’è più, alla mia mamma che ha pianto tanto e alla mia regione, le Marche, afflitta dal terremoto.

Miss Italia 2018: concorrenti e curiosità

Alle spalle della Miss Carlotta Maggiorana si sono classificate: al secondo posto Fiorenza D’Antonio e al terzo posto Chiara Bondi, la Miss che ha sfilato con una protesi alla gamba.

Due le fasce nuove consegnate durante questa 70esima edizione: la fascia social vinta da Fiorenza D’Antonio e la fascia Fabrizio Frizzi assegnata a Mara Boccacci.