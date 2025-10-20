Sta per arrivare la stagione finale di Vita da Carlo. La serie ironica che si ispira alla vita di Carlo Verdone è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema del Roma. Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e chi fa parte del cast.

Finale di stagione per Vita da Carlo: data di uscita e trama

Grande attesa per l’ultima imperdibile stagione di Vita da Carlo. La serie farà il suo debutto in esclusiva su Paramount+ il 28 novembre 2025 e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Ma qual è la trama? La serie riprende da dove era finita la terza stagione con la gaffe durante il Festival di Sanremo. Stanco della gogna mediatica, Carlo va in esilio a Nizza dove riflette su se stesso ma la sua passione per il cinema ritorna nella sua vita. Viene infatti chiamato dal direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia che gli offre una cattedra di regia. Come prof, proverà a trasmettere la sua esperienza ai sei giovani e ad aiutarli per far uscire la loro voce. Guiderà i ragazzi nella realizzazione di un film collettivo su un tema attuale, quello della solitudine, cercando di abbattere le differenze generazionali.

Il cast della serie

Vita da Carlo è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis su un’idea di Carlo Verdone insieme a Nicola Guaglianone e Menotti. La scrittura è firmata dallo stesso attore con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Co-registi sono Valerio Vestoso con Verdone.

In questo finale di stagione vedremo accanto a Carlo Versone, Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri e Maccio Capatonda. Saranno presenti anche alcune guest star come Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali, ultima sua apparizione.

E ancora nel cast ci saranno Roberto Citran, Aida Flix, Tommaso D’Agata, Adele Cammarata e Phaim Bhuiyan.