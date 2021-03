Le Iene hanno scritto una lunga lettera a Sergio Mattarella per Carlo Gilardi, il 90enne di Airuno rinchiuso in una RSA contro la sua volontà.

“Sono passati quasi 5 mesi da quando Carlo Gilardi è stato portato in una RSA contro la sua volontà. Da quel giorno nessuno lo ha più potuto incontrare” – inizia così la lettera che la redazione delle Iene ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per informarlo circa la storia del 90enne di Airuno rinchiuso da mesi contro il suo valore in una RSA. A raccontare la sua storia più volte è stata l’inviata Nina Palmieri.

Nella lettera si legge ancora:

“in questo tempo noi de Le Iene insieme ai suoi familiari, amici e compaesani ma anche a numerosi avvocati, deputati e senatori (fino al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale) abbiamo raccolto il suo grido: ‘Voglio la mia libertà!’”, scriviamo al presidente della Repubblica. “Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per cercare di aiutare questa persona a riprendersi la sua vita, fatta di natura e poesia, per farlo tornare dove lui vorrebbe trascorrere gli ultimi anni: a casa sua”.