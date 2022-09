La notizia della morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra è arrivata questa sera. Gia questa mattina le sue condizioni si erano aggravate notevolmente, tanto da far giungere al suo capezzale tutti i membri della famiglia reale britannica. Con la morte della sovrana, Carlo, per diritto di nascita, diventa il nuovo re d’Inghilterra e del Regno Unito con il nome Carlo III del Regno Unito. L’incoronazione avrà luogo dopo il periodo di lutto. Camilla, per volere della regina Elisabetta prenderà il titolo di regina consorte. Carlo in qualità di nuovo sovrano, ha già dovuto adempiere ai primi impegni reali, quello di formulare una dichiarazione dopo il decesso di sua madre. Ecco di seguito cosa ha dichiarato re Carlo III del Regno Unito.

Carlo è il nuovo re dopo la morte della regina Elisabetta: le sue prime parole rivolte al popolo e al mondo

Appena diramata la notizia della morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra, da palazzo reale arriva il comunicato ufficiale che annuncia cosa faranno il nuovo re e la regina consorte: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Carlo e Camilla, nuovi sovrani del Regno Unito rimarranno al castello di Balmoral per poi rientrare a Londra domani, per adempiere ai primi impegni e al passaggio di consegne. In serata, il nuovo sovrano ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni.

Le prime parole di Carlo

Da Buckingham Palace arrivano le prime dichiarazione del nuovo sovrano d’Inghilterra: “La morte della mia amata Madre, Sua Maesta la Regina, è un momento di più grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. In questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza della stima e del profondo affetto in cui The Queen era così ampiamente tenuta”.

Quando ci saranno i funerali della regina

L’operazione denominata “London Bridge”, nome in codice del programma per la morte della sovrana britannica, prevede una meticolosa procedura che finirà solo con i funerali di Stato. Dalla morte ai funerali verranno quindi proclamati 12 giorni di lutto nazionale. Il corpo della regina sarà sistemato nella sala del trono di Buckingham Palace: ci sarà un altare, lo stendardo reale e quattro Guardie reali con il copricapo inclinato e i fucili rivolti verso il pavimento. Solo dopo i 12 giorni avranno luogo i funerali della sovrana.