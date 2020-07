A settembre Viale Mazzini riparte con Carlo Conti uno dei conduttori di punta dell’ammiraglia Rai. Il 2 e il 5 settembre, il simpatico conduttore toscano inaugura la stagione presentando con Vanessa Incontrada i Music Awards con oltre 70 artisti che si esibiranno in diretta dall’Arena di Verona. E l’11 settembre prenderà il via la decima edizione di Tale e Quale Show.

I Music Awards 2020 ci saranno, dopo la cancellazione a giugno a causa del covid- 19, l’evento musicale presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada andrà in onda su Rai 1 il 2 e il 5 settembre all’arena di Verona. La novità di quest’anno, decisamente particolare, è che ad essere premiati non saranno gli artisti ma “gli addetti ai lavori”: cioè la categoria che in questo periodo ha sofferto di più.

Oltre 70 artisti premieranno tecnici, elettricisti, fonici, attrezzisti

A causa dell’emergenza sanitaria molti comparti relativi allo spettacolo sono andati in sofferenza più degli artisti stessi, ed ecco che si è pensato di premiare gli addetti ai lavori per il periodo di fermo a cui sono stati costretti.

“Dietro a ogni artista ci sono centinaia di figure professionali che hanno una famiglia, figli, affetti. E in questi mesi sono stati senza reddito”, ha dichiarato Zucchero. Per questo saranno oltre 70 gli artisti di ogni genere, dal pop al rap, dalla canzone d’autore alla trap, dal rock alla dance, coinvolti in “una gara di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo”.

Una bella iniziativa e una buona occasione per ascoltare ottima musica e fare un gesto di solidarietà.

Tale e Quale Show 2020: dall’11 settembre in prima serata su Rai 1

Fissate la data in agenda: da venerdì 11 settembre 2020 dagli schermi dell’ammiraglia Rai torna Carlo Conti al timone di Tale e Quale Show, lo spettacolo di intrattenimento musicale che vedrà contendersi il titolo di vincitore dei 12 concorrenti in gara.

Ma chi saranno i concorrenti che parteciperanno allo show? Al momento è tutto top secret, anche se i vari rumors in rete pare diano come certi alcuni personaggi. Vediamo quali.

Roberta Morise , ex fidanzata di Carlo Conti di qualche anno fa (ora il conduttore è felicemente sposato) che orfana dei Fatti Vostri, non essendo stata confermata approderebbe allo show di Rai 1.

, ex fidanzata di Carlo Conti di qualche anno fa (ora il conduttore è felicemente sposato) che orfana dei Fatti Vostri, non essendo stata confermata approderebbe allo show di Rai 1. Stefano Sala , modello ed ex gieffino, molto amico di Francesco Monte che il 17 luglio ha debuttato con il suo nuovo singolo.

, modello ed ex gieffino, molto amico di che il 17 luglio ha debuttato con il suo nuovo singolo. Francesca Testasecca ex Miss Italia, vincitrice della fascia di più bella d’Italia della 71° edizione del concorso di bellezza.

ex Miss Italia, vincitrice della fascia di più bella d’Italia della 71° edizione del concorso di bellezza. Pago, cantautore italiano ed ex gieffino. La sua storia d’amore con Serena Enardu, ha catalizzato l’attenzione di molti a causa delle traversie della coppia: si sono lasciati a Tempation Island per poi riprendersi durante il Grande Fratello Vip 4. Ultimamente Pago ha scritto un libro in cui parla della fine della sua storia d’amore con la bella influencer sarda.

Saranno veramente loro a gareggiare sul palco di tale e quale show?

Tale e Quale Show: Carlo Conti riconferma tutta la giuria

Rivedremo ai banconi dei giurati per l’ennesimo anno Loretta Goggi, veterana del programma, giurata sin dalla prima edizione. Vincenzo Salemme, simpaticissimo attore e regista napoletano che si presta agli scherzi dei colleghi. Giorgio Panariello, brillante attore comico toscano che ha sempre la battuta pronta. Naturalmente, si aggiungeranno giurati speciali ogni venerdì, come per le edizioni precedenti.

Tale e Quale Show: tutti i vincitori delle passate edizioni

Vi ricapitoliamo chi sono stati in questi anni i vincitori del programma dalla prima edizione a quella dell’anno precedente, la nona con esattezza:

Serena Autieri (edizione 1)

(edizione 1) Giò Di Tonno (edizione 2)

(edizione 2) Attilio Fontana (edizione 3)

(edizione 3) Serena Rossi (edizione 4)

(edizione 4) Francesco Cicchella (edizione 5)

(edizione 5) Silvia Mezzanotte (edizione 6)

(edizione 6) Marco Carta (edizione 7)

(edizione 7) Antonio Mezzancella (edizione 8)

(edizione 8) Agostino Penna (edizione 9)

Chi sarà il vincitore di quest’anno? Se i rumors della partecipazione di Pago saranno confermati è probabile che possa avere molte chance per vincere! (sempre che non ritorni la Enardu!!, è chiaro!)