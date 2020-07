Si intitola “Siamo già domani” il primo singolo di Francesco Monte che, dopo dieci anni nel mondo della tv e della moda (lo scorso gennaio lo spot-social da un milione di lice con Jennifer Lopez per Guess), si cimenta in una nuova sfida. E così, dopo cinque anni di scuola di recitazione e dopo tanta televisione, per la prima volta, Francesco si accorge che quella del canto non può più restare solo una fugace passione domestica.

Il singolo – prodotto da Marcello Sutera e da Olé Artist di Max Passante, etichetta discografica emergente , già impegnata in questo 2020 in altri progetti di spessore – vanta una line-up di assoluto prestigio: la voce di Francesco Monte è accompagnata dalle chitarre di Luca Colombo e Alessandro Grasso, dal basso di Marcello Sutera e dalla batteria di Daniele Chiantese con Valentina Ducros ai cori e il mastering mixato dal tecnico dei Coldplay: “Tutti fantastici professionisti – spiega Monte – artisti di solida esperienza con i quali è stato un piacere poter lavorare a questo mio primo progetto musicale”.

Intervista a Francesco Monte per Super Guida Tv

“Siamo già domani”, è il titolo del tuo primo singolo uscito il 17 luglio 2020. Una bella novità per i tuoi followers che hanno scoperto le tue doti canore a Tale e Quale Show… Parlaci del progetto, com’è nata l’idea e come ti senti in questa nuove veste?

“Ho sempre avuto, fin da bambino, un’infatuazione per la musica e per il canto, ma non ho mai trovato il coraggio di condividere questa passione. Negli ultimi tempi, però, mi sono accorto, anche con mio grande stupore, che quel microfono che tanto mi spaventava, stava diventando la mia ‘confort zone’, uno strumento familiare attraverso cui, con grande naturalezza, poter esprimere finalmente la parte più autentica ed istintiva di me. L’idea del brano è sbocciata nel contesto particolare del lockdown.

Con Luca Mele e Alessandro Grasso, che assieme a me hanno curato la composizione, volevamo scrivere qualcosa che accomunasse tutti e, alla fine, ci siamo interrogati sulle tante fasi della nostra esistenza, quelle che, anno dopo anno, viviamo e interpretiamo con sguardi e sensibilità sempre diverse. Il brano affronta tematiche importanti, come quella delle guerre razziali, ma è anche un testo nel quale ognuno può identificarsi, un brano che alla fine parla soprattutto d’amore, il vero motore dell’universo, l’unico impulso che sopravvive, immortale, all’incedere inesorabile del tempo”.

In questi mesi sei stato un po’ lontano dalla tv e sapevamo che studiavi recitazione: ma cosa vuoi fare nella vita? Nel senso, nasci modello, ti scopriamo a Uomini e Donne e ti apprezziamo nei reality. Poi anche il cinema e ora anche il cantante? Raccontaci un po’…

“La musica, oggi come oggi, è il progetto su cui voglio puntare. Questo almeno è quello che mi suggerisce la passione. Io non uscirei mai dalla sala di registrazione. Tutte quelle ore che trascorro ad interpretare i miei brani fino allo sfinimento e a perfezionarli con maniacale precisione non mi pesano per niente. Davanti al microfono mi diverto, non mi stanco mai, in studio riscopro riserve di energie che, a volte, sorprendono anche chi mi sta accanto. Quando abbiamo registrato la versione acustica per il videoclip di Giampiero Alicchio, ad esempio, ho cantato per otto ore di seguito e sinceramente non mi sarei mai fermato”.

Abbiamo anche visto che hai fatto una campagna pubblicitaria per Guess con al fianco la star internazionale Jennifer Lopez. Parlaci un po’ di quell’esperienza…

Lavorare con JLo è stato semplicemente pazzesco. Lei è un’icona mondiale del cinema, della moda e della musica. E’ una professionista incredibile e da lei ho imparato tantissimo. E’ stata anche molto amichevole e mi ha sorpreso quella sua attitudine a lavorare con umiltà, senza mai mettere in soggezione chi lavora al suo fianco. Ci sono ‘signori nessuno’ che si atteggiano come divi, lei invece non mi ha mai fatto sentire il peso della sua celebrità”.

Pensi che la musica sia la tua vera strada? A Tale e Quale Show hai fatto una bellissima figura e hai impressionato moltissimo gli adetti ai lavori e anche gli artisti che hai interpretato. Sui social ti hanno fatto molti complimenti. E’ da quel momento che ti frulla in testa questa nuova sfida?

“Sì, la scintilla è scoccata proprio su quel palco: dopo quelle esibizioni, infatti, ho avuto il piacere e la sorpresa di leggere i complimenti di tanti importanti artisti italiani. E’ stato in quell’occasione che, per la prima volta, ho cominciato a pensare che il canto potesse diventare davvero qualcosa di più di una semplice, intima passione”.

Grande Fratello Vip di Signorini… molti vip pensano che lui sia una garanzia…ti sentiresti più tutelato? Parteciperesti?

“Oggi penso solo a questo progetto musicale che, ripeto, non è un’esperienza ‘mordi e fuggi’, ma qualcosa che, mi auguro, possa durare anche nel tempo. Con la casa discografica Olé Artist e con Marcello Sutera stiamo pianificando un lavoro proiettato verso il medio-lungo periodo. Per cui, dietro l’angolo per me c’è solo la musica”.

Il cinema per un po’ di tempo pensavamo fosse il tuo sogno nel cassetto… dobbiamo ricrederci?

“A me piacciono gli artisti poliedrici, quelli che non hanno mai avuto paura di ripartire da zero affrontando esperienze talvolta inedite. In Italia, al contrario, queste metamorfosi non vengono particolarmente apprezzate e chi cambia palcoscenico artistico viene sempre visto con un pizzico di sospetto. Nel mio caso, però, il fatto d’incidere un brano è stata solo un’intima esigenza personale che ho avvertito, come una folgorazione, dopo aver semplicemente ascoltato me stesso”.

Oggi sei felicemente fidanzato con una bellissima modella, Isabella De Candia a cui dedichi messaggi speciali sui social… Insomma, sei proprio innamorato?

“Lei è pugliese come me e questo ci rende molto simili. Le cose vanno alla grande e spero continuino così”.

Come ti vedi fra 10 anni? In tour con concerti in tutto il mondo, in un set cinematografico, come conduttore tv o papà? C’è voglia di paternità in te? Fermo restando che le cose si possano conciliare…

“Su un palco col microfono in mano non sarebbe male. Vorrebbe dire aver coronato il sogno di una vita”.

I tuoi detrattori criticheranno a prescindere la tua musica, senza magari ascoltarla… cosa ti senti di dire loro per fargli capire che sei un ragazzo onesto e perbene, e credi in ciò che fai?

“Il pubblico ha sempre l’ultima parola per cui spero che le persone, ascoltando questo brano, dicano… ‘beh, mica male questo Monte’. Se poi a qualcuno il brano non dovesse piacere, pazienza. Resterà comunque l’orgoglio di aver creduto in un progetto autentico, un progetto che, forse per la prima volta, finalmente parla davvero di me”.

Eccovi il brano Siamo Già Domani di Francesco Monte