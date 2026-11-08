Carlo Conti è stato uno dei protagonisti più attesi de “Il Festival dello Spettacolo“, l’evento organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni tenutosi dal 6 all’8 novembre 2026 al Supertudio più, in via Tortona 27 a Milano. Il conduttore ha parlato del Festival di Sanremo, dei prossimi impegni professionali, ma anche della sua vita privata.

Carlo Conti a “Il Festival dello Spettacolo”: “Sanremo? Un divertimento incredibile”

“Il Festival dello Spettacolo“, l’evento organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha visto Carlo Conti raccontarsi a cuore aperto tra sfera professionale e privata. Tra gli argomenti immancabile il Festival di Sanremo, la kermesse canora italiana più famosa e conosciuta al mondo, che il conduttore ha presentato per 5 edizioni. Un «un divertimento incredibile» ha sottolineato Conti che allo stesso tempo non ha nascosto di aver sempre sentito «una responsabilità enorme» nella scelta della canzoni. L’ascolto dei brani è sempre stata per lui la parte più importante al punto da svegliarsi anche la notte chiedendosi se avesse fatto la scelta giusta. Quest’anno Sanremo è affidato a Stefano De Martino, un passaggio di testimone che ha fatto lo stesso Conti sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Proprio parlando di Stefano De Martino che nei giorni scorsi ha sottolineato di ispirarsi al suo lavoro, Carlo ha dichiarato: «mi fa piacere che Stefano abbia notato il ‘carlocontismo’ e che per lui sia un po’ un’idea di ‘tranquillante’. In qualche modo perché è il mio modo di vedere il mio lavoro, di vivere la vita, di fare tutto con grande leggerezza. Io ho la fortuna di fare questo mestiere, di trasformare il mio hobby nel mio lavoro».

Carlo Conti torna con “I migliori anni” e “Lo Zecchino d’Oro”: l’annuncio a Il Festival dello Spettacolo

Non solo, Carlo Conti a “Il Festiva dello Spettacolo” ha annunciato anche il ritorno in tv de “I migliori anni” da gennaio 2027. «Tornano ‘I Migliori Anni’ a gennaio. Faremo 6 puntate il venerdì sera fino a Sanremo e avremo modo ancora una volta di raccontare gli anni… e finalmente potremo raccontare anche i 2000”» – ha detto il conduttore che farà compagnia ai telespettatori per sei venerdì in prima serata su Rai1. Nessuna tensione per gli ascolti: «non ho la tensione né degli ascolti né dei risultati. Per me l’obiettivo è divertire il pubblico e quindi aver fatto un bel prodotto; quando sento il calore del pubblico per me questa è la cosa più importante».

Tra i progetti futuri c’è anche “Lo Zecchino d’Oro“, il Festival per bambini più amato d’Italia, animato dai piccoli interpreti accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini, che torna in tv a dicembre. «Andrà in onda in prima serata venerdì 4 dicembre, per la prima volta da Roma. Non ci saranno più gli appuntamenti pomeridiani, faremo una grande serata» – ha annunciato il conduttore.

Carlo Conti, il matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo

Infine Carlo Conti ha parlato anche della sua vita privata e del matrimonio con Francesca Vaccaro: «ci sono arrivato tardi, ma sono contento di non essermi sposato giovane». Poi Conti ha parlato del figlio Matteo, la gioia più grande della sua vita: «fateli, sono la cosa più bella della vita, la vera ricchezza».