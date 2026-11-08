Annalisa ospite al Festival dello Spettacolo 2026 ha parlato delle emozioni e delle paure che sta vivendo prima del suo attesissimo concerto a San Siro. Per lei sarà un sogno che si corona, un traguardo straordinario, arrivato dopo anni di duro lavoro, successi e una crescita artistica che l’ha portata ad essere tra le protagoniste della musica italiana. Riempire lo stadio di Milano sarà una tappa importante per una carriera che ha preso il via ad Amici di Maria De Filippi, ma che ha messo il turbo qualche anno dopo l’uscita dalla scuola più spiata di Canale 5.

Annalisa ospite al Festival dello Spettacolo 2026: il concerto più importante a Milano

Annalisa al Festival dello Spettacolo 2026 ha spiegato cosa l’ha portata, tra ansie e paure, ad annunciare la data a San Siro. Che valore ha questo concerto? Sicuramente è importantissimo. Riempire lo stadio è un obiettivo importante per qualsiasi star del panorama musicale. Non è facile riuscire a vendere tutti i biglietti, ma non è nemmeno facile riuscire a soddisfare le aspettative della gente e offrire uno spettacolo al top. Occorrono mesi e mesi di preparazione in cui si susseguono ansie e paure, aspettative e speranze.

Perché proprio ora organizzare il concerto a San Siro? La cantante ha spiegato di aver voluto affrontare ogni passaggio della carriera con i propri tempi, senza lasciarsi trascinare dalla fretta di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Su San Siro Annalisa ha detto: “San Siro è, secondo me, probabilmente per un’artista, un punto di arrivo, da un punto di vista dei live, fare un concetto a San Siro è una cosa gigantesca! il posto è gigantesco, è tutto gigantesco, l’emozione, il lavoro“. La cantante ha anche svelato di aver pianto sul divano dall’emozione.

Prima e dopo Amici

Annalisa ha parlato anche del lavoro fatto prima di arrivare nel talent di Canale 5 e del successo ottenuto però anche grazie alla scuola. Un successo su cui non si è addormentata pensando che poi tutto gli fosse dovuto. “Mi davo tanto da fare prima e non ho mai smesso di studiare, perché le passioni vanno alimentate”

Annalisa continua a lavorare e studiare per migliorare sempre e raggiungere nuovi obiettivi: “Sono sempre proiettata verso la prossima tappa. Non sono una dalle grandi esternazioni, magari torno a casa e piango un’ora commossa pensando a quello che siamo arrivati a fare“.

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