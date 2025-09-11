Tutto pronto per l’ultima puntata di “Cari amici vicini e lontani“, la riedizione del celebre programma del 1984 trasmesso in esclusiva su Rai3. Scopriamo le anticipazioni del gran finale di stasera, giovedì 11 settembre 2025.

Cari amici vicini e lontani 2025 di Renzo Arbore, ultima puntata su Rai3

Stasera, giovedì 4 settembre 2025, in seconda serata su Rai3 va in onda l’ultima puntata di “Cari amici vicini e lontani“. Il programma cult ideato e condotto da Renzo Arbore del 1984 è tornato in esclusiva su Rai1 con una selezione speciale di filmati inediti e interviste ai grandi del giornalismo e dello spettacolo. La puntata di stasera si apre con il Quartetto Cetra: dal debutto negli anni ’40 in radio al successo con “Il visconte di Castelfombrone” e “Sole, pizza e amore”.

Spazio poi all’attore Carlo Dapporto, uno dei protagonisti della rivista teatrale italiana, che si produce in sketch d’annata. Non solo Renzo Arbore con la partecipazione di Aldo Salvo discute della lunga tradizione dei radio-documentari iniziata nel 1950 con “La luna nel pozzo”.

“Cari amici vicini e lontani di Renzo Arbore”, dove vederlo in tv e su RaiPlay

Nella puntata finale di “Cari amici vicini e lontani” di stasera, 11 settembre 2025, Renzo Arbore ricorda anche il talento di due voci che hanno reso grande la storia della musica italiana. Si tratta di Luciano Tajoli e Nilla Pizzi, vincitrice dei primi due Festival di Sanremo e per questo conosciuta da tutti come la regina della canzone.

Il gran finale di “Cari amici”, tra cori da stadio, si consuma con Arbore e “I Senza vergogna”. Per l’occasione cantano in coro “‘O surdato ‘nnammurato” con la partecipazione di Roberto Murolo, voce e grande interprete della canzone napoletana, animatore di tanti programmi da Radio Napoli. L’ultima puntata di “Cari amici vicini e lontani” è trasmessa su Rai3, ma ricordiamo che il programma è fruibile anche online, streaming e on demand sulla piattaforma di Raiplay.