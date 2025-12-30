La notte di San Silvestro rappresenta da sempre uno dei momenti televisivi più seguiti dell’anno. Tra concerti, spettacoli dal vivo e grandi ospiti, il Capodanno in TV accompagna milioni di spettatori fino allo scoccare della mezzanotte, trasformandosi in un vero rito collettivo. Anche per il Capodanno 2026, le principali reti generaliste propongono eventi pensati per pubblici diversi, con Rai 1 che conferma il suo appuntamento storico L’Anno che Verrà, tra musica italiana, intrattenimento e volti molto amati dal pubblico. Su Canale 5, invece, ci sarà Capodanno in Musica con Federica Panicucci.
L’Anno che Verrà 2026 su Rai 1: Marco Liorni ci accompagna con un cast stellare
Il Capodanno in TV 2026 si accende su Rai 1 con L’Anno che Verrà, lo storico appuntamento di San Silvestro che accompagnerà il pubblico italiano verso il nuovo anno.
L’edizione 2025/2026 sarà condotta da Marco Liorni, volto amatissimo della televisione pubblica, alla guida di una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento per tutta la famiglia. Rai 1 punta su un cast ricco e trasversale, capace di unire grandi nomi della musica italiana, icone pop e protagonisti amati da pubblici di tutte le età.
Sul palco de L’Anno che Verrà saliranno:
- Massimo Ranieri
- Anna Oxa
- Orietta Berti
- Cristiano Malgioglio
- Rocco Hunt
- Patty Pravo
- Nina Zilli
- Serena Brancale
- Sal Da Vinci
- Clementino
- Nino Frassica
- Neri per Caso
- Cugini di Campagna
- Settembre
- Samurai Jay
Un mix pensato per valorizzare memoria musicale, comicità e nuove tendenze, nel solco della tradizione Rai.
Capodanno in musica 2026 su Canale 5: Federica Panicucci e Fabio Rovazzi conducono da Bari
In diretta mercoledì 31 dicembre 2025 dalla suggestiva Piazza Libertà, Canale 5 propone Capodanno in musica, l’evento che celebra l’arrivo del nuovo anno con una grande festa live.
Alla conduzione:
- Federica Panicucci
- Fabio Rovazzi
La serata prenderà il via subito dopo La Ruota della Fortuna.
Gli artisti sul palco di Capodanno in musica:
Il cast musicale di Canale 5 punta su una line-up ampia e intergenerazionale, con grandi nomi della musica italiana e artisti amatissimi dai più giovani:
- Gigi D’Alessio
- Umberto Tozzi
- Raf
- The Kolors
- Sarah Toscano
- Baby K
- Fred De Palma
- Riccardo Fogli
- Iva Zanicchi
- Mietta
- Mida
- Federica Abbate
- Tony Maiello
- Alessio Bernabei
- I Desideri
- Petit
- Mew
- Young Hash
- Vida Loca
- Cioffi
- Eddie Brock
- Welo
Capodanno in TV 2026: Rai 1 o Canale 5?
Anche quest’anno la notte di San Silvestro offre due proposte diverse:
- Rai 1 punta su tradizione, spettacolo e grandi interpreti con L’Anno che Verrà
- Canale 5 sceglie la festa live, la musica pop e l’energia del pubblico in piazza
Due stili, un solo countdown: l’arrivo del 2026 in diretta TV.