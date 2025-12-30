La notte di San Silvestro rappresenta da sempre uno dei momenti televisivi più seguiti dell’anno. Tra concerti, spettacoli dal vivo e grandi ospiti, il Capodanno in TV accompagna milioni di spettatori fino allo scoccare della mezzanotte, trasformandosi in un vero rito collettivo. Anche per il Capodanno 2026, le principali reti generaliste propongono eventi pensati per pubblici diversi, con Rai 1 che conferma il suo appuntamento storico L’Anno che Verrà, tra musica italiana, intrattenimento e volti molto amati dal pubblico. Su Canale 5, invece, ci sarà Capodanno in Musica con Federica Panicucci.

L’Anno che Verrà 2026 su Rai 1: Marco Liorni ci accompagna con un cast stellare

Il Capodanno in TV 2026 si accende su Rai 1 con L’Anno che Verrà, lo storico appuntamento di San Silvestro che accompagnerà il pubblico italiano verso il nuovo anno.

L’edizione 2025/2026 sarà condotta da Marco Liorni, volto amatissimo della televisione pubblica, alla guida di una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento per tutta la famiglia. Rai 1 punta su un cast ricco e trasversale, capace di unire grandi nomi della musica italiana, icone pop e protagonisti amati da pubblici di tutte le età.

Sul palco de L’Anno che Verrà saliranno:

Massimo Ranieri

Anna Oxa

Orietta Berti

Cristiano Malgioglio

Rocco Hunt

Patty Pravo

Nina Zilli

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Clementino

Nino Frassica

Neri per Caso

Cugini di Campagna

Settembre

Samurai Jay

Un mix pensato per valorizzare memoria musicale, comicità e nuove tendenze, nel solco della tradizione Rai.

Capodanno in musica 2026 su Canale 5: Federica Panicucci e Fabio Rovazzi conducono da Bari

In diretta mercoledì 31 dicembre 2025 dalla suggestiva Piazza Libertà, Canale 5 propone Capodanno in musica, l’evento che celebra l’arrivo del nuovo anno con una grande festa live.

Alla conduzione:

Federica Panicucci

Fabio Rovazzi

La serata prenderà il via subito dopo La Ruota della Fortuna.

Gli artisti sul palco di Capodanno in musica:

Il cast musicale di Canale 5 punta su una line-up ampia e intergenerazionale, con grandi nomi della musica italiana e artisti amatissimi dai più giovani:

Gigi D’Alessio

Umberto Tozzi

Raf

The Kolors

Sarah Toscano

Baby K

Fred De Palma

Riccardo Fogli

Iva Zanicchi

Mietta

Mida

Federica Abbate

Tony Maiello

Alessio Bernabei

I Desideri

Petit

Mew

Young Hash

Vida Loca

Cioffi

Eddie Brock

Welo

Capodanno in TV 2026: Rai 1 o Canale 5?

Anche quest’anno la notte di San Silvestro offre due proposte diverse:

punta su tradizione, spettacolo e grandi interpreti con L’Anno che Verrà Canale 5 sceglie la festa live, la musica pop e l’energia del pubblico in piazza

Due stili, un solo countdown: l’arrivo del 2026 in diretta TV.