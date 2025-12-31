Tutto pronto per il Capodanno in Musica 2025 – 2026 di Canale 5, l’evento condotto da Federica Panicucci per celebrare la fine e l’inizio di un nuovo anno. Scopriamo insieme dove si fa quest’anno, dove seguirlo e il cast di ospiti e cantanti.

Capodanno in Musica 2025 – 2026, dove si fa e dove seguirlo

Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, torna il consueto appuntamento con il Capodanno in Musica 2025 di Canale 5. A fare da cornice all’evento musicale, condotto da Federica Panicucci con la partecipazione di Fabio Rovazzi, è la suggestiva Piazza Libertà di Bari. Una lunga notte di musica, intrattenimento e divertimento per festeggiare l’arrivo del 2026 e salutare il 2025.

L’appuntamento con il Capodanno in Musica è subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella e della puntata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. La diretta con il concerto di fine anno delle reti Mediaset è su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Da segnalare che il “Capodanno in musica” sarà trasmesso sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma.

Capodanno in Musica 2025 – 2026, cast, cantanti e scaletta

La lunga notte del Capodanno in Musica 2025 – 2026 di Canale 5 vedrà alternarsi grandi nomi e giovani promesse della musica italiana. Un mix tra cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana e giovani interpreti che hanno saputo fare breccia nel cuore delle nuove generazioni. Scopriamo la lista di cantanti e ospiti del Capodanno in Musica di Canale 5 in ordine casuale, visto che non è stata ufficializzata alcuna scaletta sull’ordine di uscita.

Gli ospiti e cantanti che compongono il cast di Capodanno in Musica 2025-2026:

Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

Ricordiamo che l’evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio “PUGLIA. L’Italia levante”, racconta l’evoluzione di un territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.