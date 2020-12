Come vi abbiamo anticipato tempo fa, la notte del 31 dicembre andrà in onda il Grande Fratello Vip 2020. Sarà una serata all’insegna della musica, della gioia e non ci saranno né nomination, né nominati né le discussioni nate dalle dinamiche della Casa. Sarà semplicemente una grande Festa, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Capodanno al GF Vip: chi saranno gli ospiti della puntata speciale del 31 dicembre?

I Vipponi la notte del 31 dicembre saranno protagonisti di una serata evento piena di sorprese, musica ospiti e un Dj in consolle. Ma chi sono i cantanti che si avvicenderanno sul palco del Grande Fratello Vip? Sicuramente ci troveremo di fronte ad una puntata del reality diversa da quelle che siamo abituati a vedere: un veglione di San Silvestro in pieno stile, con musica, spettacolo, intrattenimento e senza gli elementi classici del programma. Quindi niente eliminazioni nè nomination nè analisi della dinamiche in Casa.

Il 31 dicembre si Festeggia con Il Grande Fratello Vip, in prima serata su canale 5

Gli ospiti musicali saranno: Fausto Leali, che torna in Casa in una veste a lui più consona, quello del cantante. Dopo la Squalifica dal gioco per aver pronunciato al parola negro il grande Leali è pronto a calcare il palcoscenico esibendosi nel suo repertorio di successo.

Seguiranno poi, Stash e i The Kolors che intratterranno i Vipponi con i loro più grandi successi. Anche l’opinionista Pupo, per una sera metterà da parte i i panni che ha indossato in queste settimane, per indossare quelli di cantante e intrattenitore.

Ad allietare la Serata ci sarà anche Cristiano Malgioglio, che sarà protagonista di alcuni momenti di spettacolo insieme ai ragazzi. Anche i Vipponi saranno impegnati in una serie di prove canore e di ballo, ma non solo!! Saranno impegnati nella preparazione di alcuni piatti tipici della loro tradizione.

Al GF vip arrivano in studio: Valeria Marini e Rita Rusic

In studio poi in una veste assolutamente inconsueta due acerrime nemiche, o perlomeno lo erano l’anno scorso nell’edizione precedente del reality, Valeria Marini e Rita Rusic, entrambe con un passato comune: l’amore per Vittorio Cecchi Gori. Le due donne si esibiranno in un balletto. Sempre in studio a festeggiare l’anno cinque Vipponi: Elisabatta Gergoraci, Francesco Oppini, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi e Guenda Goria che rovesciando per una volta i ruoli, “daranno i voti” al conduttori e agli opinionisti e a stilare il bilancio di quello che è il reality del momento, primo nella storia della TV a festeggiare il Capodanno in diretta.

E’ previsto anche un momento di amarcord per festeggiare la puntata numero 50 del Grande Fratello VIP di quest’anno che coincide guarda caso con il 31 dicembre.

Non possono mancare, infine, i buoni propositi per il 2021 e l’oroscopo di Ada Alberti che avrà anche un “contro-oroscopo” confezionato da Tommaso Zorzi.

Capodanno in musica al Grande Fratello Vip: l’ultimo saluto a Proietti, D’Orazio e Rossi

La notte del 31 dicembre quindi in compagnia dei vipponi e di tanti ospiti, Alfonso Signorini dichiara: “Sarà un veglione di Capodanno. Ci saranno tanti ospiti, tanti cantanti. Ci saranno gare, grandi momenti di varietà. Certamente, non ci saranno le nomination. Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante, ci sarà tanta musica. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi”.

Grande Fratello Vip 2020: il Veglione di Capodanno con tanti ospiti e tanta musica

Quindi la serata del 31 dicembre, da sempre condotta da Federica Panicucci non andrà in onda per dare spazio al Capodanno dei Vipponi alla cui conduzione troveremo come sempre Alfonso Signorini, come padrone di casa coadiuvato dagli opinionisti e anche dagli ex gieffini.

Appuntamento dunque per il 31 dicembre, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il Capodanno al Grande Fratello Vip 5, naturalmente in prima serata su Canale 5. Un veglione che ci traghetterà direttamente nel nuovo anno: il 2021 che speriamo sia nettamente migliore del 2020.