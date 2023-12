Il conto alla rovescia è iniziato e mancano poche ore alla notte più attesa dell’anno. In alcune città d’Italia si esibiranno, nelle piazze e per le strade, i cantanti e gli artisti del momento. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti per il Capodanno 2024.

Capodanno 2024: da Mengoni a Mahmood, i concerti nelle piazze italiane

Sono diversi gli eventi previsti da Nord a Sud, non ci sarà il concertone a Milano in Piazza Duomo dati gli elevati costi e le aggressioni verso le donne avvenute negli ultimi anni.

Mantova. In piazza Sordello si esibirà Madame.

Torino. In piazza Castello si ballerà dopo la mezzanotte con il producer Mace mentre prima sarà presente Lo stato sociale.

Vicenza. Concerto in piazza con Max Gazzè.

Padova. Atteso in città Francesco Gabbani, voce della colonna sonora de ‘Il professore’.

Siena. In piazza del Campo ci sarà Emma Marrone.

Pisa. Durante l’evento ‘New Year 2023 Celebration’ in piazza dei Cavalieri ci sarà uno show con dj-set di Albertino e il rapper Fabri Fibra.

Roma. «Roma 2024. You are here», è il titolo dell’evento che si terrà al Circo Massimo e che è stato organizzato da Roma Capitale con Radio Rds. Sul palco si saranno alcuni dei cantanti più amati: Blanco, Lazza e Francesca Michielin. L’evento è gratuito e a condurre la serata ci saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro di Rds.

Napoli. Immancabili i fuochi d’artificio sul lungomare. A Piazza Plebiscito invece sono attesi

Arisa ed Enzo Avitabile. La serata sarà condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e il dj Daniele Decibel Bellini.

Bari. Mariasole Pollio di Radio 105 conduce la serata e presenta le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. Ci saranno alcuni collegamenti in diretta con ‘Capodanno in Musica’ trasmesso su Canale 5.

Palermo. In piazza Ruggero Settimo si esibirà una delle cantanti del momento: Elodie.

Catania. In piazza Duomo per il ‘Christmas Catania Fest 2023-Natale in città’ ci saranno Tananai e Mario Biondi.

Sassari. Il duo Nek e Renga sarà invece in piazza d’Italia.

Olbia. Tutto pronto in città per Zucchero e a seguire spazio a Salmo.

Cagliari. Alla fiera si esibirà Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’evento sarà gratuito ma i biglietti sono limitati. Ci saranno anche Fred De Palma a Iglesias e Joe Bastianich a Villasimius.

Alghero. Ligabue si esibirà in città.

Castelsardo. Il piccolo Comune Sardo di appena 6 mila abitanti circa ospiterà Mahmood.

Nuoro. Noemi ha invece scelto Nuoro.

Il Capodanno 2024 in tv

Due gli eventi in prima serata che andranno in onda su Rai 1 e Canale 5. “L’Anno che verrà” sarà condotto da Amadeus e andrà in diretta da Crotone su Rai1. Vedremo sul palco tantissimi cantanti (molti dei quali parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo). Si esibiranno infatti Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni.

Su Canale 5, in diretta da Genova, andrà invece in onda ‘Capodanno in Musica‘ condotto da Federica Panicucci. Tra gli ospiti ci saranno Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Fausto Leali, Leo Gassman, Michele Bravi e Luigi Strangis. Presenti anche tutti gli allievi di questa edizione di ‘Amici’.