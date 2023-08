Durante l’estate le reti televisive mandano in onda una serie di repliche per fare compagnia ai telespettatori. Anche Canale 5 non è da meno e nei prossimi giorni è pronta a trasmettere le vecchie puntate di The Wall al posto di Caduta Libera. Da lunedì 7 agosto, invece, Temptation Island 2023 lascia posto alle repliche di Scherzi a Parte.

The Wall torna in replica su Canale 5: ecco quando

Il periodo estivo è da sempre tempo di repliche in tv. Canale 5 si prepara a fare compagnia ai telespettatori con il ritorno di due programmi molto amati e seguiti dai telespettatori. Dopo la messa in onda, non proprio esaltante dal punto di vista degli ascolti, delle ultime puntate di “Caduta Libera”, torna in replica un altro quiz show molto amato dal pubblico. Si tratta di “The Wall” in onda da lunedì 7 agosto 2023 al posto de “Il meglio di Caduta Libera”.

A tre anni dalla messa in onda “The Wall” torna nel pre-serale di Canale 5. Il game show trasmesso dal 20 novembre 2017 al 6 gennaio 2019 è condotto da Gerry Scotti. Un ritorno che potrebbe funzionare dal punto di vista degli ascolti, visto che il game show è stato molto apprezzato con la sua formula di giochi ed intrattenimento molto da prima serata.

Scherzi a parte in replica su Canale 5 al posto di Temptation Island

Non solo, sempre da lunedì 7 agosto 2023 Canale 5 è pronta a riproporre al pubblico le repliche di Scherzi a parte. Lo show condotto da Enrico Papi arriva in prima serata dopo il gran finale di Temptation Island 2023. Dopo la conclusione del reality show dei sentimenti, giunto alla sesta ed ultima puntata, la principale rete Mediaset ha pensato di rispolverare la recente edizione dello storico show tornano in auge con la conduzione ironica e divertente di Enrico Papi.

Nel corso delle settimane spazio agli scherzi subiti da personaggi famosi. Tra le vittime degli scherzi: Federico Fashion Style, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Paola Barale, Amaurys Perez, Aldo Montano e tanti altri. Che dire: una scelta che potrebbe rivelarsi vincente dal punto di vista degli ascolti!