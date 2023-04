Ancora una vittoria per il pomeriggio domenicale di Canale 5, leader assoluto d’ascolto con una media di ben 2.244.000 spettatori e del 18,9% di share. Nella giornata di ieri, domenica 2 aprile 2023, il gruppo di Cologno Monzese continua ilm suo andamento positivo con la nuova formula, nonostante da qualche settimana non vada più il onda l’appuntamento domenicale con Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ascolti tv: Canale 5 prima rete nel pomeriggio domenicale

Analizzando i dati forniti da Auditel, in riferimento alla giornata di ieri, dalle 14.00 alle 18.30, Canale 5, ammiraglia del gruppo Mediaset, è stata la rete italiana più seguita grazie alla staffetta tra he vede in onda le soap “Beautiful”, “Terra Amata” e “Verissimo”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto ha ottenuto in termini di ascolti tv, ogni singolo programma andato in onda su Canale 5 durante il pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile 2023.

I dati Auditel di Canale 5 nel pomeriggio del 2 aprile 2023

I dati pubblicati questa mattina, ci dicono che il consueto appuntamento con la soap opera americana “Beautiful”, nella giornata di ieri è stata seguita da ben 1.937.000 spettatori, conquistando uno share del 14,9%. A seguire, le avventure dei protagonisti della soap turca, dal titolo “Terra Amara” hanno incollato alla tv ben 2.226.000 di spettatori, con uno share del 18,4%.

Verissimo in crescita con il suo appuntamento domenicale

In costante crescita invece l’ormai consueto appuntamento domenicale con “Verissimo”, il talk show condotto dalla sempre amata Silvia Toffanin, che nella giornata di ieri ha infatti conquistato ben 2.366.000 di spettatori, raggiungendo uno share pari al 20,8%. Il programma condotto da Silvia Toffanin ha superato in sovrapposizione la diretta concorrenza del pomeriggio domenicale in onda su Rai 1.

Un successo quello della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, che sembra aver trovato nella formula “Amici-Verissimo” prima, e “Beautiful-Terra Amara-Verissimo” dopo, la ricetta vincente per il pomeriggio domenicale di gran parte degli italiani.