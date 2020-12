Dopo lo straordinario successo di Day Dreamer – Le Ali del Sogno soap che va in onda su canale 5 con il sexy e sanguigno Can Yaman, arriva in Italia il prossimo anno, una nuova serie tv con protagonista l’amatissimo attore. Si tratta di Mr. Wrong, “Signor Sbagliato”, altra serie turca che troverà una collocazione nei nostri palinsesti nel prossimo 2021.

In arrivo il prossimo anno in Italia Mr. Wrong, nuova serie tv turca con Can Yaman

Nella nuova serie tv, Mr. Wrong, il protagonista è sempre l’affascinante Can Yaman che vestirà i panni di Özgür Atasoy che ha il “compito” di aiutare la vicina di casa Ezgi Inal a trovare l’uomo giusto. Salvo poi scoprire di esserne perdutamente innamorato.

C’era da scommettere che Mediaset, non si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione di proporre un nuovo prodotto turco con Can Yaman, visti i meravigliosi successi, in termini di ascolti di Day Dreamer che tiene incollati allo schermo quasi 2.688.000 per uno share del 22.3% .

Canale 5, infatti, ha acquistato “Bay Yanlis”, ovvero “Mr. Wrong”, letteralmente il “Signor sbagliato”. E sarà un tuffo al cuore per gli appassionati, perché si risentirà il profumo delle atmosfere di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, la soap che nel 2019 ha reso popolare Can anche in Italia.

In Italia in arrivo nel 2021 altra serie tv turca con il bel Can Yaman

Le fans del bell’attore stiano quindi in campana perché nel prossimo 2021, Can Yaman approda su canale 5 con un nuovo prodotto, dove abbandonerà il capello lungo e selvaggio e la fisicità rude, sfoggiata in “Daydreamer”, per un look più curato e metropolitano. Infatti in Mr. Wrong, il bel Can vestirà i panni di Özgür Atasoy, brillante ristoratore, proprietario di un locale alla moda, alle prese con due grossi problemi. Lui è un donnaiolo incallito e a causa di un articolo di una giornalista, delusa dal suo atteggiamento, viene trasformato da “uomo perfetto” a “uomo sbagliato”, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Così per risolvere un po’ di problemi decide di dare lezioni alle ragazze deluse, su come comportarsi e reagire agli atteggiamenti sbagliati dei maschi. Quindi decide di dare lezioni di “comprensione delle reazioni maschili” a Ezgi, ragazza dal cuore spezzato perennemente che vive vicino al suo appartamento. Ezgi è interpretata da Özge Gürel, l’attrice che abbiamo conosciuto e apprezzato come co – protagonista di Bitter Sweet nel ruolo di Nazli.

Sicuramente la serie tv, Mr Wrong, sarà un nuovo successo per l’ammiraglia Mediaset: successo che si deve in gran parte al protagonista, Can Yaman, che catalizza l’attenzione delle donne in modo straordinario.

Mr. Wrong: di cosa parla? Trama e anticipazioni

Ezgi è una ragazza delusa dall’amore. Come nel classico delle situazioni la donna decide di abbandonare il fidanzato perchè scopre che lui si è concesso una relazione parallela con un’altra donna. Furiosa decide di lasciarlo durante la festa a sorpresa che lei gli aveva organizzato per il suo compleanno.

Fatta la terribile scoperta decide che vuole tenersi lontana dagli uomini sbagliati, per cercare e trovare quello giusto. Nessuna relazione con uomini sbagliati, questo diventa il suo motto.

Solo che il destino ci mette lo zampino: cambiando appartamento, si imbatte in un nuovo, affascinante vicino, Özgür, ragazzo allegro e solare che prende la vita così come viene, senza progetti o paranoie inutili. Ma soprattutto non crede nell’amore.

Gestisce un ristorante e vedendo la sua vicina triste e sconsolata, decide di aiutarla a trovare l’uomo giusto. Salvo poi scoprire, di essersene innamorato perdutamente. Insomma come nel classico dei finali a lieto fine, è prevedibile lo sbocciare di una storia d’amore tra i due giovani, tra scaramucce ed equivoci amorosi.

Le amiche mettono in guardia Ezgi, dal bel vicino che si è guadagnato il soprannome di Mr Wrong (l’uomo sbagliato). Ma questo non servirà, dal momento che la donna se ne innamora ugualmente.

Il cast di Mr. Wrong

Can Yaman interpreta Özgür Atasoy;

Özge Gürel interpreta Ezgi Inal;

Gürgen Öz interpreta Levent Yazman;

Fatma Toptaş interpreta Cansu Akman;

Sarpcan Köroğlu interpreta Serdar Öztürl;

Lale Başar interpreta Sevim Atasoy;

Cemre Gümeli interpreta Deniz Koparan;

Serkay Tütüncü interpreta Ozan Dinçer;

Anıl Çelik interpreta Emre Eren;

Feri Baycu Güler interpreta Nevin Yilmaz;

Kimya Gökçe Aytaç interpreta Irem Dogan;

Ece İrtem interpreta Gizem Sezer;

Suat Sungur interpreta Ünal Yilmaz;

Taygun Sungar interpreta Soner Seçkin.

Mr. Wrong con Can Yaman: quando andrà in onda?

Mediaset è in fase decisionale e pare che il palinsesto stia prendendo vita per quel che riguarda la collocazione della nuova serie tv Mr. Wrong con il super sexy Can Yaman. Le ipotesi più accreditate sono che possa prendere il posto della soap spagnola “Il Segreto” presente nei palinsesti italiani da moltissimi anni. O addirittura si sta valutando se assegnare a Mr. Wrong una prima serata, per la gioia dei moltissimi fan della coppia di Bitter Sweet che tornerà a recitare assieme nella nuova serie tv Mr. Wrong.