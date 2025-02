Cresce l’attesa generale per El Turco, la nuova fiction-evento prevista sulle reti Mediaset, che nel cast vanta il grande attore-protagonista turco, Can Yaman.

El Turco (il turco) é la nuova fiction in partenza nell’autunno 2025

El Turco con Can Yaman tra gli attori protagonisti é la nuova fiction annunciata per l’intrattenimento sulle reti TV e streaming Mediaset, e che andrà in onda in chiaro TV su Canale 5 e online sul sito Mediaset play.

La serie si compone di un totale di episodi, suddivisi in 4 prime serate TV e streaming. La messa in onda di El Turco é procrastinata al prossimo autunno 2025.

Nel cast degli attori di El Turco vi é la partecipazione di uno tra gli interpreti dal successo di risonanza internazionale del momento, quale é Can Yaman. Dopo il successo raggiunto coi ruoli di protagonista in Viola come il mare e nelle serie turche registrate per il suo pubblico in Italia come Daydreamer, Yaman si prepara per il grande ritorno al servizio delle reti Mediaset. El Turco é prevista anche nella versione in Italia di Il Turco, non a caso.

La trama e il cast della fiction, in prime-time su Canale 5 e Mediasetplay

La trama di Il Turco é ambientata nel contesto del conflitto storico dell’assedio di Vienna del 1683: un ufficiale dell’Impero Ottomano di nome Hasan, interpretato da Can Yaman, dopo aver subito una grave ferita viene salvato dai moenesi.

Il soldato sceglie di vivere all’interno del loro villaggio per poi imporsi a capo di una rivolta contadina contro i signori feudali, che assediano il popolo con tasse esorbitanti.

In aggiunta al ruolo protagonista, Hasan Balaban, vi é Greta Ferro, già volto della serie cult “Made in Italy”, in un cast d’eccezione che include Will Kemp, Kieran O’Reilly, David Nykl, Slavko Sobin e Magnus Samuelsson. La regia è affidata a Uluç Bayraktar, mentre la sceneggiatura porta la firma di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim.

La musa della fiction

“Il Turco”, che si preannuncia tra i capolavori internazionali nel mondo dell’anno 2025 tradotta anche all’estero in lingua inglese, trae ispirazione dal romanzo “El Turco. Un’avventura inedita ripercorsa nel secondo assedio di Vienna” di Orhan Yeniaras e racconta la vicenda di Hasan Balaban, giannizzero ottomano che, dopo la battaglia di Vienna del 1683, gravemente ferito, trova rifugio nel piccolo paese di Moena, in Val di Fassa. Qui, accolto dagli abitanti, Hasan diventa un simbolo di resistenza, guidando il suo popolo in una rivolta contadina contro le imposizioni e i voleri dei signori feudali.

https://twitter.com/CinguettaTV/status/1893294378413695041