Can Yaman a C’è Posta per te 2026 ha preso parte ad una dolcissima sorpresa per nonna Fina da parte dei suoi nipoti. La prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi era già stata registrata in precedenza. Questo va sottolineato visto che nella giornata di sabato 10 gennaio 2026, giorno della messa in onda del programma dell’ammiraglia Mediaset, ha fatto scalpore la notizia dell’arresto dell’attore turco. Cosa è accaduto in studio durante la sorpresa?

Can Yaman a C’è Posta per te 2026: le parole sulle nonne e il regalo dell’anello

Commosso per il racconto fatto da Maria De Filippi, Can Yaman a C’è Posta per te 2026 ha preso parte ad una bellissima e dolcissima sorpresa fatta dai suoi nipoti alla combattiva nonna Fina.

L’attore turco è entrato in studio saltando il divanetto e si è diretto subito da Maria. Successivamente, nascosto dietro la busta, ha ascoltato tutta la storia raccontata dalla conduttrice e si è commosso insieme a tutti i presenti e anche il pubblico a casa. Nonna Fina, infatti, dopo la morte della figlia, si è presa cura dei figli di lei visto che il padre era caduto in una forte depressione e gli ha cresciuti con amore e coraggio senza fargli mai mancare nulla. Quando è stato il suo momento, verso la fine del racconto della De Filippi, Can Yaman è sceso dalle fatidiche scale con in mano un bellissimo mazzo di rose rosse, canticchiando una canzone per nonna Fina.

L’attore ha poi parlato con la signora sottolineando di aver perso una delle sue nonne da qualche settimana e di essere molto legato a loro perché quando i suoi genitori hanno divorziato sono loro che lo hanno cresciuto. Yaman ha poi aggiunto di aver incontrato anche molte altre nonne, anche in Italia, tra le sue fan.

I fatti di cronaca e i dubbi sulla messa in onda

Sorpresa bellissima. Sui social, però, si è scatenata l’ironia, viste le ultime notizie di cronaca. Oltre ad apprezzare il racconto, gli utenti più sarcastici si sono divertiti a diffondere foto e video di Yaman con gli agenti di polizia dentro gli studi di C’è Posta per te ricreando in qualche modo l’arresto che tanto ha fatto notizia ieri. In molte foto si vede l’attore insieme ai cani anti-droga. Cosa è accaduto?

Secondo quanto riportato dai media turchi l’attore è stato infatti fermato e poi rilasciato nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta a Istanbul nella notte del 10 gennaio.