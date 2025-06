Al via la nuova stagione di “Camper in viaggio 2025“, il programma itinerante condotto da Alessia Mancini e Tinto in partenza su Rai1. Scopriamo le anticipazioni e le novità di questa nuova edizione!

Camper in viaggio 2025 con Alessia Mancini e Tinto su Rai1

Tutto pronto per la nuova edizione di “Camper in viaggio 2025“, il programma condotto da Alessia Mancini e Tinto in partenza da lunedì 16 giugno 2025 dalle ore 11.30 su Rai1. Il programma itinerante vedrà i due conduttori viaggiare per l’Italia in compagnia di veri camperisti. Alla scoperta del nostro Paese in camper, con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli. Per la prima puntata della settimana Tinto e Alessia Mancini saranno in Toscana, nella provincia di Grosseto. I due saliranno a bordo di un traghetto per scoprire le bellezze di una tra le maggiori isole dell’Arcipelago Toscano, quella del Giglio. Nell’Isola del Giglio i due visiteranno il borgo medievale di Giglio Castello cercando di scoprire cosa nasconde di affascinante questo luogo unico, sia dal punto di vista naturalistico sia da quello enogastronomico.

Successivamente, a bordo di una barca, costeggeranno le coste dell’Isola, tuffandosi nelle splendide acque di una caletta difficile da raggiungere. Non solo, Alessia Mancini e Tinto visiteranno vigneti eroici dove coraggiosi imprenditori agricoli portano avanti una tradizione antichissima.

Camper in viaggio 2025, le anticipazioni della settimana su Rai1

Un viaggio alla scoperta delle bellezze artistiche, culturali e culinari del nostro Paese quello che vedremo da lunedì 16 giugno 2025 nella nuova edizione di Camper in viaggio 2025. La prima meta è l’Isola del Giglio dove Alessia Mancini e Timo potranno anche cucinare del pesce appena pescato. Il viaggio proseguirà lungo la splendida costa dell’Argentario per andare alla scoperta dell’entroterra.

Nel dettaglio i due conduttori faranno una sosta a Capalbio, dove andranno a scoprire la secolare tradizione dei butteri. Si tratta di pastori che, in sella ai loro cavalli, domano e addomesticano la razza autoctona di vacche maremmane. Spazio poi anche alla storia di questo piccolo ed incantevole borgo dove è possibile ammirare la sua doppia cinta muraria. Capalbio è una località amata da tantissimi vip, tra cui una menzione particolare merita il grandissimo compositore Giacomo Puccini che in quelle zone andava a caccia e scrisse lì la sua ultima opera lirica. Infine la settimana si concluderà nel comune di Porto Santo Stefano, dove Tinto e Alessia prenderanno lezioni di barca a vela.

L’appuntamento con Camper in viaggio 2025 è da lunedì al venerdì su Rai1.