Da domani, martedì 8 ottobre 2019, torna Riccanza, il reality show più sfarzoso della televisione italiana. Il programma, giunto alla quarta stagione, diventa Deluxe e come al solito andrà in onda su MTV a partire dalle 22:00 (disponibile anche in streaming su Now Tv). Tante novità per la nuova stagione di Riccanza 4 a partire dalle new entry. Nel cast del reality show faranno il loro esordio Camilla Neuroni, Mattia Mustica e Aaron Nielsen.

Riccanza 4, chi sono le new entry della nuova stagione

Tre new entry nel cast di Riccanza 4. La già grande famiglia del reality show in onda su Mtv si arricchisce con l’ingresso di Camilla Neuroni, Mattia Mustica e Aaron Nielsen.

Camilla è una modella italo-svizzera, laureatasi all’università di Buckingham e con circa 167 mila seguaci su Instagram. Le sue foto fanno impazzire i fan, così come le sue forme. Camilla è bella ma sopratutto ricca. Nella nuova stagione di Riccanza racconterà lo stile di vita di una donna sfarzosa in quel di Lugano.

Mattia, invece, è un disc jockey e producer discografico. Lavora con Astol e Daniel, ex concorrente di Amici. Su Instagram ha meno follower di Camilla, circa 30 mila. Il dj racconterà la vita mondana dei ricconi di Roma.

Aaron Nielsen, invece, molti già lo conosceranno perchè, oltre ad essere il figlio di Brigitte Nielsen, ha partecipato anche alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Aaron è pronto per mettersi alla prova con un nuovo reality show.

Riccanza Deluxe, il cast della quarta edizione

Oltre alle new entry, in Riccanza Deluxe ci saranno anche delle riconferme. Nel cast della quarta edizione, infatti, ci saranno: Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Uomini e Donne, Cristel Isabel Marcon, Farid Shirvani, Tommaso Zorzi ed infine le sorelle Alessia e Giorgia Visentin.

Durante il programma, inoltre, ci saranno degli ingressi speciali: da Giulia Salemi a Lucas Peracchi, fino a Stefano Sala e addirittura Alberico Lemme.