Durante i funerali solenni di Maurizio Costanzo, la figlia Camilla Costanzo ha letto una lettera dedicata all’amato papà. Un momento davvero commovente che ha visto la primogenita figlia del giornalista indirizzare un ultimo saluto e pensiero al padre.

Camilla Costanzo, la figlia di Maurizio Costanzo: “Non hai avuto tre figli”

“Sarò breve se riesco ad arrivare fino in fondo come avrebbe voluto papà. Leggo anche a nome dei miei fratelli Saverio e Gabriele” – esordisce così Camilla Costanzo visibilmente emozionata nel leggere la lettera al papà Maurizio Costanzo.

Papino l’ondata di amore dalla quale siamo sommersi è merito del bene che da tanti anni hai dato a tantissime persone. Non hai idea, o forse ce l’hai perché ci guardi da lassù, della gratitudine dalla quale siamo stati investiti. Non hai avuto tre figli, ma molti, molti di più. In tantissimi hanno detto che per loro sei stato padre, maestro, guida. Hai cambiato destini, intuito talenti, incoraggiato e spronato. Abbiamo consolato persone in lacrime più attonite di noi nel sapere che non c’eri più. A noi figli lasci un’eredità importante e il tuo più grande insegnamento: l’umiltà.

Camilla Costanzo: le splendide parole al papà Maurizio Costanzo

Camilla Costanzo ha poi ricordato l’animo spensierato del padre:

Avevi ancora l’anima del ragazzo di 17 anni che scriveva Montanelli e ti stupivi se un giornale ti chiedeva una collaborazione. Non ti saresti mai aspettato una così grande dimostrazione d’affetto e già sembra di sentirci “vi rendete conto? Tutto questo per me”.

Infine immagina il papà circondato dai suoi amici di sempre in paradiso, semmai pronto a dar vita al suo primo talk show ultraterreno:

Adesso sei vicino ai tuoi genitori, per mano a Sordi e Gassmann e tutti quelli che sono andati via prima di te e che non hai mai smesso di rimpiangere. Ti immaginiamo in paradiso che organizzi un talk show con Bracardi al pianoforte, Alberto Silvestri e Luisella Testa dietro le quinte. Continuerai a vivere in tutti noi e nulla di ciò che abbiamo imparato da te andrà perduto. E’ una promessa. Ti vogliamo bene papi.