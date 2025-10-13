Un nuovo cambio di programmazione in casa Mediaset: la soap turca La notte nel cuore abbandona il giovedì per trasferirsi nello slot orario del martedì sera. Ecco le anticipazioni di martedì 14 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:20 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan, che farà un’offerta di pace alla famiglia Sansalan. Sarà accettata? Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 14 ottobre: Cihan propone una tregua

Harika vede Esma introdursi in una stanza privata dell’ospedale e la sua reazione è immediata. La domestica viene aggredita verbalmente, e solo l’intervento di Cihan riesce a riportare un po’ di calma. Quest’ultimo decide poi di incontrare i suoi cari per proporre una tregua. La stessa cosa fa Melek.

I due decidono così di incontrare le rispettive famiglie. Durante la discussione Tahsin dice a Melek a riconciliarsi con i Sansalan. A quel punto Tahsin chiama anche Nuh, Sevilay e Sumru per esaminare l’offerta di pace avanzata da Cihan. Tutti si dichiarano d’accordo nel porre fine al conflitto tra le due famiglie.

Tahsin ha però una condizione: Sumru e Samet dovranno divorziare subito!

La “clausola” viene accettata senza obiezioni da Samet, che firma subito i documenti. L’accordo prevede che i Sansalan mantengano la proprietà della villa, mentre quella dell’albergo sarà condivisa tra le due famiglie. In cambio, i Sansalan conservano la villa, mentre l’albergo – che da ora in avanti si chiamerà Venisans Hotel – diventa proprietà condivisa di entrambe le famiglie.

Tahsin scompare nelle prossime puntate La notte nel cuore

Per celebrare l’accordo viene organizzata una cena. Tahsin non si presenta e tutti sono in apprensione per lui.

Poco dopo arriva una notizia sconvolgente: Serhan chiama Nuh per informarlo che l’auto di Tahsin è stata ritrovata con tre evidenti fori di proiettile e tracce di sangue all’interno. Lui però risulta irreperibile. Dov’è finito Tahsin? Nuh a quel punto accusa i Sansalan, mentre Sumru scarica la sua frustrazione su Samet, arrivando a pentirsi del tempo trascorso con lui.

La tensione tra le due famiglie si fa sempre più alta, e Melek è profondamente turbata da quel risvolto inaspettato e cerca conforto in Cihan. Quest’ultimo dichiara di essere pronto a collaborare con la polizia per ritrovare Tahsin.