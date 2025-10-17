Oggi, venerdì 17 ottobre, Il Paradiso delle Signore anticipa l’orario di messa in onda. A che ora dovremmo collegarci su Rai 1 per non perderci le vicende del grande magazzino milanese e quali sono i motivi del cambio palinsesto di Rai Uno?

Il Paradiso delle signore anticipa: a che ora va in onda oggi su Rai 1?

Il daytime di Rai Uno oggi, venerdì 17 ottobre, subirà alcune variazioni per lasciare spazio allo speciale Tg 1 dedicato ai Funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano.

La variazione di palinsesto riguarderà anche la soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che sarà trasmessa con più di un’ora di anticipo rispetto al solito e prenderà la linea a partire dalle 14:45.

Il Paradiso delle Signore, nuova programmazione oggi 17 ottobre

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai sarà oggi oggetto di grandi cambiamenti oggi, venerdì 17 ottobre. Si riduce l’appuntamento con La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, che andrà in onda dalle 14:05 alle 14:45 circa.

Il Paradiso delle signore – eccezionalmente per la giornata di oggi – sarà anticipato di oltre un’ora nella programmazione pomeridiana, e andrà in onda dalle 14:45 alle 15:27 circa.

A seguire ci sarà il consueto appuntamento con CCISS – Viaggiare informati e poi la linea passerà allo speciale che seguirà in diretta i funerali di Stato dei carabinieri morti a Castel D’Azzano.

Come cambia il daytime di Rai 1 oggi 17 ottobre

Non saranno solo le vicende del grande magazzino milanese a subire un cambio di programmazione, visto che il Tg 1 speciale che seguirà i funerali dei tre militari dell’arma inizierà alle 15:30 e si protrarrà fino alle 17:45.

Ecco in dettaglio la programmazione completa di oggi, venerdì 17, su Rai 1: