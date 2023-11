Previste alcune modifiche nel palinsesto pomeridiano di Rai Uno per la giornata di venerdì 1° dicembre 2023. La Vita in diretta salterà il suo appuntamento quotidiano con i telespettatori per lasciare spazio allo Zecchino d’Oro 2023. Confermato invece l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8.

Rai 1 cambio palinsesto: stop a “La vita in diretta”

La programmazione pomeridiana di RaiUno subirà delle modifiche nella giornata di venerdì 1° dicembre. La vita in diretta – il talk show di successo condotto da Alberto Matano – si fermerà per un giorno, per lasciare spazio al primo appuntamento con lo Zecchino d’Oro 2023.

La storica kermesse musicale trasmessa dall’Antoniano di Bologna quest’anno sarà articolata in tre appuntamenti, il primo dei quali andrà in onda venerdì 1° dicembre dalle 17.05 alle 18.45 circa. Di conseguenza salterà l’appuntamento con il talk show di Alberto Matano. I telespettatori che ogni pomeriggio si collegano alla rete ammiraglia della TV di Stato potranno comunque stare tranquilli. La trasmissione di Rai 1 che mescola attualità, cronaca e costume – e registra una media quotidiana di oltre 2,4 milioni di spettatori con punte di share che hanno toccato anche il 24% – tornerà regolarmente in onda lunedì 4 dicembre.

Il Paradiso delle Signore 8 regolarmente in onda

La messa in onda della 66° edizione dello Zecchino d’oro su Rai 1 non comporterà modifiche alla messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8.

Anche nella giornata di venerdì 1° dicembre la soap italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà regolarmente in onda nel daytime pomeridiano a partire dalle 16.00, subito dopo il talk show “La volta buona”.

La soap opera Made in Italy incentrata sulle vicende di Matilde, Vittorio e Tancredi salterà invece l’appuntamento nel daytime dell’8 dicembre, quando – In occasione della festa dell’Immacolata – il palinsesto di Rai 1 subirà nuovamente alcune modifiche. Nel corso della settimana che va dal 4 all’8 dicembre non sarà quindi prevista la messa in onda delle consuete cinque puntate in prima visione assoluta Il Paradiso, ma solo di quattro episodi.

