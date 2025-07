Sarà una domenica amara per i tantissimi fans de La notte nel cuore: la soap turca salterà l’appuntamento con i fans stasera, 13 luglio. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà in TV.

Stop La notte nel cuore, la serie tv di Canale 5 stasera non in onda

Stasera – domenica 13 luglio – si disputerà la finalissima del Mondiale per Club 2025 e i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una diretta del prestigioso evento su Canale 5. Pertanto sulla rete ammiraglia Mediaset non vi sarà spazio per i nuovi episodi inediti de La notte nel cuore.

La serie tv turca sulle vicende di Nuh e Melek si fermerà quindi per lasciare spazio al calcio.

La notte nel cuore, quando torna in TV?

Quando potremo ritrovare i nostri beniamini su Canale 5? Se da un lato Mediaset ha costretto i fans della dizi turca a rinunciare al consueto appuntamento domenicale a favore della finalissima del Mondiale per Club 2025, dall’altro ha preparato per loro una graditissima sorpresa.

Per recuperare la puntata di stasera, Canale 5 proporrà un doppio appuntamento nel corso della prossima settimana. Proprio così: La notte nel cuore raddoppierà e ci terrà compagnia sia martedì 15 che domenica 20 luglio in prime time.

Cosa accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

Lo stop arriva in un momento in cui le trame si fanno davvero avvincenti, e la ripresa del programma ci regalerà molte sorprese. Negli episodi in onda martedì 15 luglio vedremo Sumru ricoverata d’urgenza in terapia intensiva a causa di un improvviso malore. La donna – dopo essere svenuta – verrà condotta in ospedale dove i medici faranno il possibile per stabilizzarla. Nel frattempo Hikmet continuerà a indagare sul suo passato, e farà delle scoperte davvero importanti. I nuovi fatti appena emersi renderanno Hikmet ancora più spietata.

Nel frattempo Cihan deciderà di andare contro la volontà del padre, e assumerà Melek come sua assistente personale.

Gli eventi a cui assisteremo nel corso degli episodi in onda il 15 luglio apriranno le porte a nuovi intrighi e storie ancora più ricche di suspence. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo insieme a noi, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La notte nel cuore, continuate a seguirci.