Il palinsesto natalizio Mediaset subirà qualche cambiamento, che interesserà (seppure solo parzialmente) anche La forza di una donna (Kadın). Il 25 e il 26 dicembre la messa in onda delle puntate del serial drammatico turco sarà ridotta, e le vicende di Bahar & Co. andranno in onda solo dalle 18:15 alle 18:45.

La forza di una donna a Natale in versione “mini”

Dal 1° dicembre scorso la serie tv turca che racconta le vicende di Bahar regala ai suoi fans ben due episodi quotidiani: uno dalle 16:04 alle 16:25 e l’altro dalle 18:15 alle 18:45 circa. Ma come sempre accade, per i giorni di Natale e Santo Stefano anche il palinsesto Mediaset subirà qualche piccola variazione, che per i tantissimi fans del serial turco si tradurrà in episodi giornalieri in versione “mini”.

Il 25 e 26 dicembre infatti, nella fascia oraria di Canale 5 tipicamente destinata alle soap, la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda programmi musicali e film natalizi. Non saranno quindi trasmesse tutte quelle serie tv che ci fanno compagnia nello slot orario 13:40/16:55, ovvero Beautiful, Io sono Farah, Forbidden fruit e La forza di una donna.

Contrariamente a quanto accade per le altre però, quest’ultima non mancherà completamente, visto che i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di “preservare” l’episodio delle 18:15.

Palinsesto pomeridiano Mediaset Natale e Santo Stefano: una proposta variegata

Nel dettaglio il palinsesto vede, il giorno di Natale, “Il Volo – incanto di Natale” seguito dal film romantico “A passo di danza”. Per Santo Stefano invece, la rete ammiraglia Mediaset regalerà ai suoi telespettatori il Concerto di Natale, seguito da “La magia del Natale”. In generale possiamo dire che il pomeriggio di Canale 5 in questi giorni di festa si presenta davvero variegato, pensato per offrire a tutti la possibilità di trascorrere qualche ora con parenti e amici senza perdersi neppure un appuntamento con le soap del cuore e, al tempo stesso, garantire anche a chi trascorrerà i giorni festivi davanti al piccolo schermo delle pellicole intramontabili.

La forza di una donna, quando riprende la programmazione regolare?

Come anticipato, la variazione palinsesto Mediaset riguarderà solo i giorni di Natale e Santo Stefano. Già a partire da domani, sabato 27 dicembre, le vicende di Bahar e Sarp torneranno a occupare il consueto slot orario.