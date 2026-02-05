Sarà un venerdì sera decisamente insolito per i tantissimi fans di Io sono Farah. Il serial turco, infatti, dopo il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, tornerà a tenerci compagnia in prime time. Mediaset ha deciso di fare una variazione di Palinsesto relativa alla prima serata. Ecco tutti i dettagli.

Cambio Palinsesto Canale 5: Io sono Farah al posto di Colpa dei Sensi, il 6 febbraio

Raddoppia questa settimana l’appuntamento serale con la dizi turca “Io sono Farah”. Dopo i tre episodi di martedì sera, infatti, la serie con Demet Özdemir e Engin Akyürek torna a tenerci compagnia anche domani, venerdì 6 febbraio, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Perché questo improvviso cambio di programmazione? I vertici di Cologno Monzese hanno pensato di rinviare l’appuntamento con la serie tv Colpa dei sensi, considerando che una gran fetta di telespettatori preferirà seguire la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, che andrà in onda a partire dalle 19:45 su Rai 1.

Al termine della cerimonia, che vedrà eccezionalmente due città protagoniste dell’accensione del braciere (Milano e Cortina d’Ampezzo) il primo canale della TV di Stato manderà in onda Notti Olimpiche, un riassunto di quanto accaduto nella prima giornata di gare, che occuperà lo slot orario dalle 23:00 alle 23:45 circa.

Mediaset rimanda l’appuntamento con Colpa dei sensi

La fiction con Gabriel Garko e Anna Sofroncik ha esordito lo scorso 30 gennaio su Canale 5 con un buon riscontro di pubblico. La puntata di esordio ha infatti registrato uno share del 18,7%, con una media di circa 2.775.000 spettatori.

Dopo il buon debutto, che le ha permesso di spuntarla sul programma di Rai 1 “Tali e Quali”, i vertici del Biscione hanno decido di rimandare il secondo appuntamento a martedì 10 febbraio, per non doversi scontrare con la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026.

Io sono Farah, trame di venerdì 6 febbraio, puntate serali

Cosa accadrà negli episodi serali della soap turca, che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:32 circa?

La protagonista escogiterà un piano per riuscire a impossessarsi del video con il quale Behnam la ricatta. Nel frattempo Tahir collaborerà con Merjan e lo convincerà a trasferirsi a casa sua.

Tahir riuscirà a ottenere una piccola parte di azioni della Holding di Behnam, sfruttando le informazioni che si sarà procurato grazie a Mehmet, e si recherà alla conferenza di lancio del progetto dell’azienda in qualità di nuovo socio. Merjan intanto si presenterà a sorpresa a casa di Tahir e vorrà scoprire in che modo sia riuscito a mettere le mani sulle quote della società.

Nell’ultimo episodio Io sono Farah in onda domani sera vedremo la protagonista portata d’urgenza in ospedale: la ragazza sverrà al ristorante e Tahir – che assisterà alla scena – si precipiterà con lei in ospedale.