“Agosto, moglie mia non ti conosco” diceva un vecchio proverbio, per sottolineare come, nel mese clou dell’estate, anche i legami più solidi possano subire qualche cambiamento. Anche su Canale 5 qualcosa verrà modificato, e il “rapporto” consolidato che da tempo lega la rete ammiraglia Mediaset con le dizi turche si allenta un po’. Complice un periodo che vede tipicamente le famiglie in vacanza, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di modificare il palinsesto, per preservare nuovi e appassionanti episodi delle più amate serie tv per l’autunno. Ecco come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 1° agosto.

Come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 1° agosto

Tra serie tv che vanno in ferie e altre che rallentano, dopo un periodo in cui ci avevano regalato forti accelerazioni per entrare nel vivo delle trame, il palinsesto Mediaset vede profondi cambiamenti che interesseranno i telespettatori del Biscione a partire da venerdì 1° agosto.

Le dizi turche interessate da queste variazioni sono in particolare Forbidden fruit, La forza di una donna, La notte nel cuore e la nuova arrivata Io sono Farah. Tra queste c’è la serie tv che ami particolarmente? Continua a leggere e scopri come cambierà la messa in onda, già a partire dal prossimo venerdì.

Forbidden fruit, finale di stagione e cambio orario

Le vicende di Ender e Halit, complice l’accelerata dei giorni scorsi, giungeranno al finale di stagione proprio venerdì 1° agosto. Nessuna paura però, visto che Forbidden fruit proseguirà regolarmente con il secondo capitolo.

A partire dal primo del mese però sarà oggetto di una variazione d’orario, e la soap non andrà più in onda con episodi extra-large dalle 14:15 alle 15:50 circa, bensì con una sola puntata al giorno dalle 14:15 alle 15:15 circa.

Io sono Farah, la nuova dizi turca di Canale 5 prosegue con il maxi episodio

Non ci saranno grandi variazioni per il nuovo serial turco Io sono Farah. Arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 28 luglio, la soap proseguirà per tutto agosto con due episodi al giorno (dal lunedì al venerdì), che prenderanno il via alle 15:10 circa, anziché alle 15:30.

La messa in onda anticipata, porterà la serie tv a terminare anche un po’ prima, e cioè intorno alle 17, quando il timone passerà alla “cugina” turca La forza di una donna. È proprio questa la tua serie preferita? Continua a leggere per scoprire le news sulla programmazione.

La forza di una donna, cosa cambia ad agosto?

Se sei rimasto affascinato dalle vicende di Bahar non dovrai preoccuparti. Per tutto il mese infatti, La forza di una donna proseguirà con il maxi episodio su Canale 5. L’unica cosa che dovrai fare per non rischiare di perderti l’inizio della prima delle due puntate previste dal lunedì al venerdì, sarà collegarti alla rete ammiraglia Mediaset un quarto d’ora prima.

La forza di una donna infatti, anticiperà iniziando alle 17 circa (anziché alle 17:15).

La notte nel cuore prosegue anche ad agosto

A farci compagnia la domenica sera su Canale 5 ci sarà sempre La notte nel cuore. La serie sulle vicende di Nuh e Melek mantiene il suo posto nella prestigiosa fascia serale festiva della rete ammiraglia Mediaset.

A partire dal 3 agosto slitterà solo di qualche minuto, iniziando alle 21:47, ma potrà continuare a beneficiare del traino lasciato da La Ruota della Fortuna. D’altronde, sia il game show condotto da Gerry Scotti che La notte nel cuore stanno facendo registrare ottimi dati di ascolto, e i vertici Mediaset sanno bene che “squadra che vince non si cambia”.

Beautiful, prosegue l’appuntamento in daytime

Lasciamo un attimo la Turchia per trasferirci a Los Angeles. Cosa cambia nella programmazione Beautiful? Non ci sono grandi variazioni per la soap più longeva della televisione, e chi sta seguendo le avventure di Brooke, Ridge ed Eric potrà tranquillamente continuare a farlo tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) in daytime su Canale 5.

Ricordiamo infatti che la serie tv americana va in onda ininterrottamente, con episodi anche nel weekend. Dal lunedì al venerdì le vicende dei Forrester andranno regolarmente in onda dalle 13:42 fino alle 14:20 circa, mentre nel fine settimana inizieranno alle 13:47 circa, per terminare intorno alle 14:50.

Serie tv in ferie, che ritroveremo a settembre

Prosegue invece lo stop per Tradimento. La serie tv con Vahide Percin, come anticipato, tornerà sui nostri teleschermi a settembre.

Nelle puntate autunnali assisteremo al finale di sempre della soap che ci ha fatto battere il cuore con le vicende della giudice Güzide, e che ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare l’attenzione dei fans italiani.