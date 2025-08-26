Nuovo cambiamento in casa Mediaset, In vista dell’autunno imminente la programmazione pomeridiana di Canale 5 ha subito qualche modifica. Con la fine di programmi tipicamente estivi e l’arrivo di nuovi che ci accompagneranno per tutto l’autunno, anche la messa in onda delle serie tv è stata oggetto di qualche cambiamento.

Pomeriggio di Canale 5: nuovi orari per le soap dal 1° settembre

Le soap sono da sempre uno dei prodotti di punta del pomeriggio di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset da tempo dedica agli appassionati di serie tv una larga fetta della programmazione pomeridiana. Negli ultimi anni abbiamo assistito a nuovi importanti cambiamenti, che hanno visto i vertici del Biscione puntare sulle dizi turche e riscuotere un grande successo di pubblico.

Se volessimo usare un termine un po’ insolito , potremmo dire che i telespettatori italiani si sono lasciati coinvolgere da quella “dizimania” che sembra aver conquistato il cuore di molti utenti anche oltre frontiera. Lo dimostrano il grande successo ottenuto da alcune serie (prima tra tutte Terra Amara), e che hanno visto i protagonisti di molte soap turche entrare nel cuore degli italiani.

L’elenco è davvero molto lungo, e sarebbe quasi impossibile citarle tutte, basti pensare a Endless Love, Cherry Season, Brave and Beautiful, o (per citare quelle più recenti) La forza di una donna, Forbidden fruit e Io sono Farah.

Proprio queste ultime tre ci hanno tenuto compagnia nei lunghi pomeriggi estivi d’agosto, e mentre Io sono Farah (il cui destino appare incerto visto che non compare nella programmazione Mediaset di settembre) ci ha salutato, le altre due proseguiranno anche in autunno, sebbene con orari leggermente diversi. Se da un lato il periodo estivo è tutto dedicato alle soap, con l’autunno la programmazione del Biscione si arricchisce di altri programmi di attualità, motivo che determina necessariamente un ridimensionamento anche delle vicende più amate.

Nuova programmazione Mediaset dal 1° settembre: gli orari delle soap più amate

A che ora andranno in onda le serie tv di Canale 5 a partire dal prossimo mese?

Ecco la programmazione della rete ammiraglia Mediaset:

13:44 – 14:10 Beautiful

14:10 – 15:10 Forbidden fruit

15:10 – 15:45 If you love

15:45 – 16:44 La forza di una donna

A seguire andrà in onda la nuova rubrica di attualità condotta da Gianluigi Nuzzi “Dentro la notizia”.

Rimane invece confermato l’appuntamento serale della domenica con “La notte nel cuore”, al quale si aggiungerà – dal 29 agosto – anche quello del venerdì sera con “Tradimento”. Solo nella prima settimana del mese l’appuntamento con La notte nel cuore raddoppia, e la serie (oltre alla domenica sera) tornerà a tenerci compagnia anche martedì 2 settembre.