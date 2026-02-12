Questa sera, in seconda serata, Italia 1 fa un cambio di programmazione per rende omaggio a James Van Der Beek con la messa in onda dei primi due episodi di Dawson’s Creek, la serie cult che ha segnato un’intera generazione tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Un appuntamento speciale per chi è cresciuto con le storie di Capeside e per chi vuole riscoprire uno dei teen drama più iconici della televisione.

Dawson’s Creek torna in TV su Italia 1 per ricordare James Van Der Beek recentemente scomparso

Dawson’s Creek ha raccontato con delicatezza e profondità l’adolescenza di un gruppo di ragazzi alle prese con sogni, paure e primi amori. Al centro della storia c’è Dawson Leery, giovane aspirante regista con una visione romantica della vita e delle relazioni, interpretato proprio da James Van Der Beek.

Accanto a lui, personaggi diventati simbolo di un’epoca: l’amica di sempre Joey Potter e il ribelle Pacey Witter, in un intreccio di sentimenti e scelte difficili che hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La serie si è distinta per i dialoghi intensi, le riflessioni esistenziali e un racconto sincero delle emozioni giovanili, diventando un punto di riferimento per il genere teen drama.

L’omaggio di Italia 1 a James Van Der Beek

La decisione di riproporre i primi due episodi rappresenta un modo per celebrare il volto che ha reso indimenticabile Dawson. James Van Der Beek è entrato nell’immaginario collettivo grazie a questo ruolo, diventando uno degli attori simbolo degli anni Novanta.

La messa in onda in seconda serata offre al pubblico l’occasione di rivivere l’inizio di un racconto che ha lasciato un segno profondo nella cultura pop televisiva.